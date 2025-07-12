Яка проба срібла найдорожча — що користується популярністю у інвесторів

Зливки срібла. Фото: Freepik

Срібло вважається одним із найдавніших та найцінніших благородних металів. Його використовують у ювелірній справі, електроніці, медицині, інвестиціях. Але серед різних проб срібла — від 800 до 999 — виникає логічне питання: яка з них найдорожча і чому? На перший погляд, відповідь очевидна: 999 проба, адже вона містить 99,9% чистого срібла. Але на практиці не все так просто.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка проба срібла вважається найдорожчою та чому вона цінується.

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Що таке проба і чому це важливо

Проба срібла — це показник чистоти металу, тобто скільки грамів чистого срібла припадає на 1 000 грамів сплаву.

Найпоширеніші проби:

800 — 80% срібла, 20% домішок;

875 — класика радянських часів;

925 — так зване "стерлінгове срібло", найвідоміше у ювелірній галузі;

960-970 — рідкісні технічні сплави;

999 — майже чисте срібло.

Здавалося б, чим вища проба — тим дорожче. Але це не завжди працює саме так, наголошують фахівці "Срібної країни".

Чому проба 925 іноді дорожча за 999

Стерлінгове срібло (925 проба) є найпопулярнішим сплавом у ювелірній промисловості. І ось чому:

Міцність: чисте срібло (999) — м’яке, легко гнеться, швидко зношується. А 925 проба завдяки додаванню 7,5% міді набагато стійкіша. Зовнішній вигляд: стерлінгове срібло блищить, не темніє швидко, довше зберігає товарний вигляд. Попит на ринку: ювеліри масово використовують саме 925 пробу. Вона доступна, зручна в обробці, має прогнозовану якість. Брендові вироби: більшість прикрас відомих виробників виготовлені саме з 925 срібла, а отже, ціна готових виробів значно вища.

Тобто у реальному секторі — не сировина, а готовий виріб — саме 925 проба може бути дорожчою.

А ось 999 — це вже про інвестиції

Срібло 999 проби — це інвестиційний метал. Його використовують для виготовлення зливків, колекційних монет та промислових компонентів для високотехнологічного обладнання.

На біржі ціна срібла визначається саме за 999 пробу, але ця форма практично не підходить для виготовлення ювелірних виробів — вона крихка і м’яка. Проте для тих, хто зберігає капітал у металах, саме 999 проба — найцінніша і найчистіша.

Технічні проби: 960-970 — дорожче через рідкість

У деяких країнах (зокрема в Японії, Німеччині) використовуються проміжні проби — 960, 970, які:

мають високу чистоту;

зберігають при цьому кращі механічні властивості;

виробляються обмеженими партіями;

частіше йдуть на авторські прикраси, арт-об'єкти.

Через обмежений обіг і преміальний сегмент така продукція може коштувати дорожче, ніж звичайне 925 стерлінгове срібло.

Ринок визначає: що важливіше — чистота чи попит

Вартість срібла в роздрібній торгівлі формується не тільки за пробою, але й:

складністю обробки;

дизайном;

брендом;

регіоном продажу;

попитом.

Інколи ювелірна прикраса з 925 проби може коштувати вдвічі дорожче за монету з 999 срібла — все залежить від факторів поза хімічним складом.

Яка проба вважається найдорожчою зараз

Якщо говорити про ціну чистого металу на біржі, то 999 проба — беззаперечний лідер. Саме вона фігурує в котируваннях Лондонської біржі металів.

Але в ювелірному секторі, де головна роль — у формі, бренді, попиті, дорожчою часто буває 925 проба.

Унікальні авторські вироби з 960 або 970 проби в обмежених тиражах — ще дорожчі, але лише в преміум-сегменті.

Раніше ми повідомляли, що видобуток золота має давню історію, зародившись, за припущеннями вчених, у Єгипті близько 3100 року до нашої ери. Попри це, нові значні родовища золота продовжують відкривати, як-от нещодавнє велике відкриття у центральному Китаї.

Також ми згадували про країну з найбільшими запасами літію — металу, що має ключове значення для виробництва акумуляторів та електроніки. Її найбільше родовище містить 23 мільйони тонн цього цінного елемента.