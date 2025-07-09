Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Золота на 78 млрд доларів — де відкрили унікальне родовище

Золота на 78 млрд доларів — де відкрили унікальне родовище

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:35
Нове родовище із золотом — де "сховалася" 1 тисяча тонн металу
Видобуток золота. Фото: кадр із відео YouTube

Людство навчилося видобувати золото дуже давно. Так, вчені вважають, що вперше це вдалося єгиптянам ще у 3100 році до нашої ери. Попри це у різних куточках світу продовжують відкривати нові родовища з запасами золота. Одне з найбільших нещодавно знайшли у центральній частині Китаю.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Нове родовище — скільки там золота

Поклади на золотоносному родовищі Вангу, що в провінції Хунань вражають: лише за попередніми оцінками, запаси дорогоцінного металу коштують близько 78 мільярдів доларів, пише портал Jasondeegan.

Реклама

За словами експерт з розвідки гірських порід Чень Жуліня, золота на цьому родовищі так багато, що його можна побачити в зразках породи — це вкрай рідкісне явище для сучасних родовищ. Коли геологи лише робили перші спроби пробурити землю, то оцінили запаси золота на глибині 2 тис. метрів  у 300 тонн. А загальні запаси у межах трьох тисяч метрів можуть сягнути 1 тис. тонн.

Як дізналися про поклади золота

Родовище оцінювали з використанням новітніх методів. Так, китайські геологи "озброїлися" 3D-моделями золотоносних жил, щоб точно помітити їх на карті. Заступник директора Геологічного бюро Хунань Лю Юнцзюня пояснив, що завдяки цьому експерти визначили не тільки найбагатші райони родовища, а й перспективні периферійні зони.

Реклама

Експерти припускають, що такий метод з точним визначенням покладів змінить світовий видобуток золота. Вважається, що після цього стане економічно вигідно розробляти навіть ті родовища, які раніше вважалися безперспективними.

Нагадаємо, що одне із найвідоміших місць в Україні, де видобували метал — Мужіївське родовище на Закарпатті. На фабриці, яка колись тут працювала, виплавили перше в країні золото.  Дізнавайтесь також, чому людству не вдасться видобути усе золото на Землі.

Китай видобуток золото родовище корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації