Нове родовище із золотом — де "сховалася" 1 тисяча тонн металу

Золота на 78 млрд доларів — де відкрили унікальне родовище
Людство навчилося видобувати золото дуже давно. Так, вчені вважають, що вперше це вдалося єгиптянам ще у 3100 році до нашої ери. Попри це у різних куточках світу продовжують відкривати нові родовища з запасами золота. Одне з найбільших нещодавно знайшли у центральній частині Китаю.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Нове родовище — скільки там золота
Поклади на золотоносному родовищі Вангу, що в провінції Хунань вражають: лише за попередніми оцінками, запаси дорогоцінного металу коштують близько 78 мільярдів доларів, пише портал Jasondeegan.
За словами експерт з розвідки гірських порід Чень Жуліня, золота на цьому родовищі так багато, що його можна побачити в зразках породи — це вкрай рідкісне явище для сучасних родовищ. Коли геологи лише робили перші спроби пробурити землю, то оцінили запаси золота на глибині 2 тис. метрів у 300 тонн. А загальні запаси у межах трьох тисяч метрів можуть сягнути 1 тис. тонн.
Як дізналися про поклади золота
Родовище оцінювали з використанням новітніх методів. Так, китайські геологи "озброїлися" 3D-моделями золотоносних жил, щоб точно помітити їх на карті. Заступник директора Геологічного бюро Хунань Лю Юнцзюня пояснив, що завдяки цьому експерти визначили не тільки найбагатші райони родовища, а й перспективні периферійні зони.
Експерти припускають, що такий метод з точним визначенням покладів змінить світовий видобуток золота. Вважається, що після цього стане економічно вигідно розробляти навіть ті родовища, які раніше вважалися безперспективними.
Нагадаємо, що одне із найвідоміших місць в Україні, де видобували метал — Мужіївське родовище на Закарпатті. На фабриці, яка колись тут працювала, виплавили перше в країні золото. Дізнавайтесь також, чому людству не вдасться видобути усе золото на Землі.
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