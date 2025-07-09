Новое месторождение с золотом — где "спряталась" 1 тысяча тонн металла

Добыча золота. Фото: кадр с видео на YouTube

Человечество научилось добывать золото очень давно. Так, ученые считают, что впервые это удалось египтянам еще в 3100 году до нашей эры. Несмотря на это в разных уголках мира продолжают открывать новые месторождения с запасами золота. Одно из крупнейших недавно нашли в центральной части Китая.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Новое месторождение — сколько там золота

Залежи на золотоносном месторождении Вангу, что в провинции Хунань впечатляют: только по предварительным оценкам, запасы драгоценного металла стоят около 78 миллиардов долларов, пишет портал Jasondeegan.

По словам эксперт по разведке горных пород Чэнь Жулиня, золота на этом месторождении так много, что его можно увидеть в образцах породы — это крайне редкое явление для современных месторождений. Когда геологи только делали первые попытки пробурить землю, то оценили запасы золота на глубине 2 тыс. метров в 300 тонн. А общие запасы в пределах трех тысяч метров могут достигать 1 тыс. тонн.

Как узнали о залежах золота

Месторождение оценивали с использованием новейших методов. Так, китайские геологи "вооружились" 3D-моделями золотоносных жил, чтобы точно отметить их на карте. Заместитель директора Геологического бюро Хунань Лю Юнцзюня объяснил, что благодаря этому эксперты определили не только самые богатые районы месторождения, но и перспективные периферийные зоны.

Эксперты предполагают, что такой метод с точным определением залежей изменит мировую добычу золота. Считается, что после этого станет экономически выгодно разрабатывать даже те месторождения, которые ранее считались бесперспективными.

Напомним, что одно из самых известных мест в Украине, где добывали металл — Мужиевское месторождение на Закарпатье. На фабрике, которая когда-то здесь работала, выплавили первое в стране золото. Узнавайте также, почему человечеству не удастся добыть все золото на Земле.