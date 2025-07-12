Какая проба серебра самая дорогая — что пользуется популярностью у инвесторов

Слитки серебра. Фото: Freepik

Серебро считается одним из самых древних и ценных благородных металлов. Его используют в ювелирном деле, электронике, медицине, инвестициях. Но среди различных проб серебра — от 800 до 999 — возникает логичный вопрос: какая из них самая дорогая и почему? На первый взгляд, ответ очевиден: 999 проба, ведь она содержит 99,9% чистого серебра. Но на практике не все так просто.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая проба серебра считается самой дорогой и почему она ценится.

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Что такое проба и почему это важно

Проба серебра — это показатель чистоты металла, то есть сколько граммов чистого серебра приходится на 1 000 граммов сплава.

Самые распространенные пробы:

800 — 80% серебра, 20% примесей;

875 — классика советских времен;

925 — так называемое "стерлинговое серебро", самое известное в ювелирной отрасли;

960-970 — редкие технические сплавы;

999 — почти чистое серебро.

Казалось бы, чем выше проба — тем дороже. Но это не всегда работает именно так, отмечают специалисты "Серебряной страны".

Почему проба 925 иногда дороже 999

Стерлинговое серебро (925 проба) является самым популярным сплавом в ювелирной промышленности. И вот почему:

Прочность: чистое серебро (999) — мягкое, легко гнется, быстро изнашивается. А 925 проба благодаря добавлению 7,5% меди намного устойчивее. Внешний вид: стерлинговое серебро блестит, не темнеет быстро, дольше сохраняет товарный вид. Спрос на рынке: ювелиры массово используют именно 925 пробу. Она доступна, удобна в обработке, имеет прогнозируемое качество. Брендовые изделия: большинство украшений известных производителей изготовлены именно из 925 серебра, а значит, цена готовых изделий значительно выше.

То есть в реальном секторе — не сырье, а готовое изделие — именно 925 проба может быть дороже.

А вот 999 — это уже об инвестициях

Серебро 999 пробы — это инвестиционный металл. Его используют для изготовления слитков, коллекционных монет и промышленных компонентов для высокотехнологичного оборудования.

На бирже цена серебра определяется именно за 999 пробу, но эта форма практически не подходит для изготовления ювелирных изделий — она хрупкая и мягкая. Однако для тех, кто хранит капитал в металлах, именно 999 проба — самая ценная и чистая.

Технические пробы: 960-970 — дороже из-за редкости

В некоторых странах (в частности в Японии, Германии) используются промежуточные пробы — 960, 970, которые:

имеют высокую чистоту;

сохраняют при этом лучшие механические свойства;

производятся ограниченными партиями;

чаще идут на авторские украшения, арт-объекты.

Из-за ограниченного оборота и премиального сегмента такая продукция может стоить дороже, чем обычное 925 стерлинговое серебро.

Рынок определяет: что важнее — чистота или спрос

Стоимость серебра в розничной торговле формируется не только по пробе, но и:

сложностью обработки;

дизайном;

брендом;

региону продажи;

спросом.

Иногда ювелирное украшение из 925 пробы может стоить вдвое дороже монеты из 999 серебра — все зависит от факторов вне химического состава.

Какая проба считается самой дорогой сейчас

Если говорить о цене чистого металла на бирже, то 999 проба — безоговорочный лидер. Именно она фигурирует в котировках Лондонской биржи металлов.

Но в ювелирном секторе, где главная роль — в форме, бренде, спросе, дороже часто бывает 925 проба.

Уникальные авторские изделия из 960 или 970 пробы в ограниченных тиражах — еще дороже, но только в премиум-сегменте.

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