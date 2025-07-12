Какая проба серебра самая дорогая — что пользуется популярностью у инвесторов

Поражает ценой и высоким спросом — какая проба серебра дорогая
Серебро считается одним из самых древних и ценных благородных металлов. Его используют в ювелирном деле, электронике, медицине, инвестициях. Но среди различных проб серебра — от 800 до 999 — возникает логичный вопрос: какая из них самая дорогая и почему? На первый взгляд, ответ очевиден: 999 проба, ведь она содержит 99,9% чистого серебра. Но на практике не все так просто.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая проба серебра считается самой дорогой и почему она ценится.
Что такое проба и почему это важно
Проба серебра — это показатель чистоты металла, то есть сколько граммов чистого серебра приходится на 1 000 граммов сплава.
Самые распространенные пробы:
- 800 — 80% серебра, 20% примесей;
- 875 — классика советских времен;
- 925 — так называемое "стерлинговое серебро", самое известное в ювелирной отрасли;
- 960-970 — редкие технические сплавы;
- 999 — почти чистое серебро.
Казалось бы, чем выше проба — тем дороже. Но это не всегда работает именно так, отмечают специалисты "Серебряной страны".
Почему проба 925 иногда дороже 999
Стерлинговое серебро (925 проба) является самым популярным сплавом в ювелирной промышленности. И вот почему:
- Прочность: чистое серебро (999) — мягкое, легко гнется, быстро изнашивается. А 925 проба благодаря добавлению 7,5% меди намного устойчивее.
- Внешний вид: стерлинговое серебро блестит, не темнеет быстро, дольше сохраняет товарный вид.
- Спрос на рынке: ювелиры массово используют именно 925 пробу. Она доступна, удобна в обработке, имеет прогнозируемое качество.
- Брендовые изделия: большинство украшений известных производителей изготовлены именно из 925 серебра, а значит, цена готовых изделий значительно выше.
То есть в реальном секторе — не сырье, а готовое изделие — именно 925 проба может быть дороже.
А вот 999 — это уже об инвестициях
Серебро 999 пробы — это инвестиционный металл. Его используют для изготовления слитков, коллекционных монет и промышленных компонентов для высокотехнологичного оборудования.
На бирже цена серебра определяется именно за 999 пробу, но эта форма практически не подходит для изготовления ювелирных изделий — она хрупкая и мягкая. Однако для тех, кто хранит капитал в металлах, именно 999 проба — самая ценная и чистая.
Технические пробы: 960-970 — дороже из-за редкости
В некоторых странах (в частности в Японии, Германии) используются промежуточные пробы — 960, 970, которые:
- имеют высокую чистоту;
- сохраняют при этом лучшие механические свойства;
- производятся ограниченными партиями;
- чаще идут на авторские украшения, арт-объекты.
Из-за ограниченного оборота и премиального сегмента такая продукция может стоить дороже, чем обычное 925 стерлинговое серебро.
Рынок определяет: что важнее — чистота или спрос
Стоимость серебра в розничной торговле формируется не только по пробе, но и:
- сложностью обработки;
- дизайном;
- брендом;
- региону продажи;
- спросом.
Иногда ювелирное украшение из 925 пробы может стоить вдвое дороже монеты из 999 серебра — все зависит от факторов вне химического состава.
Какая проба считается самой дорогой сейчас
Если говорить о цене чистого металла на бирже, то 999 проба — безоговорочный лидер. Именно она фигурирует в котировках Лондонской биржи металлов.
Но в ювелирном секторе, где главная роль — в форме, бренде, спросе, дороже часто бывает 925 проба.
Уникальные авторские изделия из 960 или 970 пробы в ограниченных тиражах — еще дороже, но только в премиум-сегменте.
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