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Самые дорогие металлы мира — где добываются и сколько стоят

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:12
Символ богатства — где добываются самые дорогие металлы мира и сколько они стоят
Слитки золота. Фото иллюстративное: Pixabay

Драгоценные металлы играют ключевую роль в мировой экономике, высокотехнологичном производстве и ювелирной отрасли. Их стоимость определяется редкостью, сложностью добычи и стратегическим значением для различных отраслей промышленности.

Где добываются самые дорогие металлы мира и сколько они стоят, рассказали на портале FXSSI.

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Стоимость драгоценных металлов обычно зависит от их редкости, свойств, процесса добычи, областей применения и спроса. И если дефицит всегда постоянен, все остальные факторы, как правило, зависят от новых технологий, политической или экономической ситуации и других факторов.

Самыми дорогими металлами в мире на данный момент являются следующие:

  • Родий - более 650 000 долл./кг. Около 80% родия добывается в Южной Африке. Остальные — в России, Зимбабве, Канаде, США, Колумбии, Ботсване и Финляндии.
  • Иридий — более 130 000 долл./кг. В год иридия добывается всего около 3 тонн. Производство сосредоточено в США, Бразилии, России, Австралии и Южной Африке.
  • Золото — около 53 000 долл./кг. Годовой объем добычи — около 2 500-3 000 тонн. Основные производители: Китай, Австралия и Россия. Также золото добывают США, Канада, Перу, Индонезия, Гана, ЮАР, Мексика и др.
  • Палладий — около 40 000 долл./кг. Добывается в среднем 200 тонн в год. Основными производителями являются Россия, Южная Африка, США, Канада и Зимбабве.
  • Платина — около 27 000 долл./кг. Основная добыча сосредоточена в Южной Африке, России, Канаде и США. В год добывают в среднем 160 тонн в год.
  • Рутений — более 13 000 долл./кг. Годовая добыча составляет около 30 тонн. Основные производители: Россия, Северная и Южная Америка, Канада, ЮАР.
  • Серебро — около 600 долл./кг. Годовой объем производства: около 40 000 тонн. Основные производители: Мексика, Перу, Китай, Россия, Польша, Чили, Боливия, Австралия, США.

Стоит отметить, что в мире есть еще два металла, которые дороже лидеров этого списка. Речь идет о калифорнии, стоимость которого составляет более 27 миллионов долларов за 1 грамм, и осмий — более 1 330 000 евро за килограмм. Однако ни калифорния, ни осмия в природе в чистом виде не существует. Оба их получают исключительно в лабораторных условиях.

Ранее мы писали, какие металлы самые редкие в мире и как их добывают.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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