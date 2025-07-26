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Главная Индустрии Крупнейшие в истории — где нашли гигантские залежи руды

Крупнейшие в истории — где нашли гигантские залежи руды

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 14:20
Крупнейшее в мире месторождение с железной рудой — где и как его открыли
Техника на месторождении железной руды. Фото: Кадр из видео

На территории Западной Австралии геологами было открыто крупное месторождение с полезными ископаемыми на 6 трлн долларов. Эта находка может в корне изменить карту мирового производства железа.

Редакция Новини.LIVЕ рассказывает, что об этом известно

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Как пишет издание Energy Reporters, месторождение нашли в регионе Хамерсли, где ранее уже находили важные минеральные ресурсы. Однако сейчас стало известно, что здесь есть почти 55 миллиардов метрических тонн руды с концентрацией железа, превышающей 60%.

Интересно, что залежи железной руды обнаружили в регионе Пилбара — большом засушливом месте, которое долгое время считалось одной из самых богатых минералами провинций в мире.

Как нашли месторождение

Это месторождение открыли благодаря передовым технологиям: геологи использовали новейшие методы изотопного датирования и химического анализа. Поэтому исследователи обнаружили не только залежи железной руды, но и зафиксировали уникальное качество ископаемого.

Отмечается, что знания, полученные благодаря этим методам — чрезвычайно полезны. Возможно, что уже через некоторое время полезные ископаемые будут добывать более эффективным способом, который не нанесет сильного вреда экологии. Также удастся уменьшить количество отходов и усовершенствовать методы добычи железной руды.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли крупнейшее в истории страны месторождение с нефтью и газом. Скважину для поисков пробурили в Средиземном море. Узнавайте также, какого металла в Украине больше всего.

Австралия месторождение полезные ископаемые железная руда минералы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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