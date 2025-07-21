В країні ЄС знайшли гігантське родовище — скільки там нафти і газу

Устаткування для видобутку нафти. Фото: УНІАН

Польща є однією із перших країн у Європі, де розпочався видобуток нафти. А незабаром держава може отримати статус власника одного із найбільших нафтових родовищ в ЄС, оскільки на північному заході знайшли великі поклади нафти та природного газу.

Як пише видання Business Insider Polska, це одне із наймасштабніших родовищ в країні, та може стати одним із найбільших на території Європи за останні десятиліття.

Реклама

Читайте також:

Скільки нафти та газу на новому родовищі

Свердловину Wolin East 1 (WE1) пробурили у Балтійському морі за шість кілометрів від міста Свиноуйсьце. Під час розвідувальних заходів там знайшли нафту, поклади якої становлять 22 млн тонн, а також запаси природного газу для промисловості у розмірі 5 млрд тонн.

"Це історичний момент для польської енергетики. Wolin East — це більше ніж просто перспективне родовище, це спільна можливість розкрити весь геологічний та енергетичний потенціал Балтійського моря", — розповів очільник компанії Central European Petroleum ( CEP), яка й відкрила ділянку з нафтою та газом, Рольф Г. Скаар.

За даними Центрального центру енергетичної політики, загальні запаси природних ресурсів на родовищі Wolin East 1, можуть становити:

понад 33 млн тонн нафти;

27 млрд кубометрів газу.

Як зауважив головний геолог Польщі Кшиштоф Галош, це відкриття може суттєво зміцнити енергетичну безпеку країни та скоротити її залежність від зовнішніх постачальників енергоресурсів.

Промисловий видобуток на новому родовищі ще не розпочато, оскільки перед цим потрібно підготувати геологічну документацію, а компанії, яка видобуватиме там нафту та газ, повинні видати відповідні дозволи.

Що з нафтою в Україні

Головний енергетичний ресурс на теренах нашої країни видобувають з початку 1800 років. У період промислового розквіту видобуток сягав 14,5 млн тонн.

Станом на зараз, найбільші запаси нафти, газового конденсату та природного газу існують у межах Східного регіону, на який припадають найбільші обсяги видобутку. Йдеться про Дніпровсько-Донецьку область, де є понад 200 родовищ нафти та газу.

Раніше ми розповідали, про найбільшу в Україні нафтову свердловину. Зараз цей об'єкт — геологічний пам’ятник місцевого значення. Дізнавайтесь також, на яких чинниках формується ціни на нафту.