Геологічна пам'ятка — де в Україні знаходиться найбільша нафтова свердловина

Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pixabay

Найбільша нафтовидобувна свердловина в Україні — це не просто геолокаційна рідкість, а історична й технологічна пам’ятка нафтової галузі. Сьогодні ця свердловина визнана геологічним пам’ятником місцевого значення.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про цей об'єкт та де він розташований.

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Найбільш продуктивною в Україні вважається нафтогазова свердловина №298. Розташована вона в межах Дрогобицького району Львівської області, в південно-східній частині міста Борислав.

Що відомо про найбільшу свердловину в Україні

На початку 20 століття, як пише видання IGotoWorld, завдяки нафтовим розробкам, Борислав на Львівщині став великим промисловим центром, про який дізнався весь світ.

1907 року на одній з ділянок нафтового родовища розпочалася розробка найпродуктивнішої свердловини в історії бориславської нафтопромисловості — № 298 "Ойл-Сіті".

13 червня 1908 року приблизно о 7:00 на цій свердловині стався небачений дотепер викид нафти — з глибини 1 016 м на поверхню виливалося фонтаном близько 3 тисяч тонн на добу. Для порівняння, в сучасному Бориславі видобувають, в цілому, близько 35 тонн на добу з усіх наявних свердловин.

Менш ніж через місяць, 4 липня 1908 року, над цією місцевістю пройшла гроза. У найбільш продуктивну свердловину Бориславського родовища вдарила блискавка. Внаслідок цього трапилася наймасштабніша в історії Європи пожежа, яку назвали "Галицьким Везувієм". Погасити вогняний нафтовий фонтан висотою близько 100 метрів вдалося лише через три тижні.

Для ліквідації займання були залучені не тільки пожежні служби, а й працівники нафтопромисловості, військові сапери, величезна кількість найманих працівників.

Розробка "Ойл-Сіті" велася до 1947 року. 1952-го свердловину ліквідували. Сьогодні це історична місцевість, пам'ятка нафтогазової промисловості Борислава, об'єкт природно-заповідного фонду Львівської області.

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