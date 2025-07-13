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Самая большая нефтяная скважина в Украине — где находится

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 17:25
Геологическая достопримечательность — где в Украине находится самая большая нефтяная скважина
Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Самая большая нефтедобывающая скважина в Украине — это не просто геологическая редкость, а историческая и технологическая достопримечательность нефтяной отрасли. Сегодня эта скважина признана геологическим памятником местного значения.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об этом объекте и где он расположен.

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Наиболее продуктивной в Украине считается нефтегазовая скважина №298. Расположена она в пределах Дрогобычского района Львовской области, в юго-восточной части города Борислав.

Что известно о самой большой скважине в Украине

В начале 20 века, как пишет издание IGotoWorld, благодаря нефтяным разработкам, Борислав на Львовщине стал крупным промышленным центром, о котором узнал весь мир.

В 1907 году на одном из участков нефтяного месторождения началась разработка самой продуктивной скважины в истории бориславской нефтепромышленности — № 298 "Ойл-Сити".

13 июня 1908 года примерно в 7:00 на этой скважине произошел невиданный до сих пор выброс нефти — с глубины 1 016 м на поверхность выливалось фонтаном около 3 тысяч тонн в сутки. Для сравнения, в современном Бориславе добывают, в целом, около 35 тонн в сутки из всех имеющихся скважин.

Менее чем через месяц, 4 июля 1908 года, над этой местностью прошла гроза. В наиболее продуктивную скважину Бориславского месторождения ударила молния. Вследствие этого случился самый масштабный в истории Европы пожар, который назвали "Галицким Везувием". Потушить огненный нефтяной фонтан высотой около 100 метров удалось лишь спустя три недели.

Для ликвидации возгорания были привлечены не только пожарные службы, но и работники нефтепромышленности, военные саперы, огромное количество наемных работников.

Разработка "Ойл-Сити" велась до 1947 года. В 1952-м скважину ликвидировали. Сегодня это историческая местность, памятник нефтегазовой промышленности Борислава, объект природно-заповедного фонда Львовской области.

Ранее мы писали, какие государства занимают ведущие позиции по объемам нефтяных резервов, и как это влияет на их роль в мире.

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промышленность сфера энергетики нефть добыча скважина
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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