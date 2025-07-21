В стране ЕС нашли гигантское месторождение — сколько там нефти и газа

Оборудование для добычи нефти. Фото: УНИАН

Польша является одной из первых стран в Европе, где началась добыча нефти. А вскоре государство может получить статус владельца одного из крупнейших нефтяных месторождений в ЕС, поскольку на северо-западе нашли большие залежи нефти и природного газа.

Как пишет издание Business Insider Polska, это одно из самых масштабных месторождений в стране, иможет стать одним из крупнейших на территории Европы за последние десятилетия.

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Сколько нефти и газа на новом месторождении

Скважину Wolin East 1 (WE1) пробурили в Балтийском море в шести километрах от города Свиноуйсьце. Во время разведывательных мероприятий там нашли нефть, залежи которой составляют 22 млн тонн, а также запасы природного газа для промышленности в размере 5 млрд тонн.

"Это исторический момент для польской энергетики. Wolin East — это больше чем просто перспективное месторождение, это общая возможность раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря", — рассказал глава компании Central European Petroleum, которая и открыла участок с нефтью и газом, Рольф Г. Скаар.

По данным Центрального центра энергетической политики, общие запасы природных ресурсов на месторождении Wolin East 1, могут составлять:

более 33 млн тонн нефти;

27 млрд кубометров газа.

Как отметил главный геолог Польши Кшиштоф Галош, это открытие может существенно укрепить энергетическую безопасность страны и сократить ее зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов.

Промышленная добыча на новом месторождении еще не начата, поскольку перед этим нужно подготовить геологическую документацию, а компании, которая будет добывать там нефть и газ, должны выдать соответствующие разрешения.

Что с нефтью в Украине

Главный энергетический ресурс на территории нашей страны добывают с начала 1800 годов. В период промышленного расцвета добыча достигала 14,5 млн тонн.

По состоянию на сейчас, наибольшие запасы нефти, газового конденсата и природного газа существуют в пределах Восточного региона, на который приходятся наибольшие объемы добычи. Речь идет о Днепровско-Донецкой области, где есть более 200 месторождений нефти и газа.

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