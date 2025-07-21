Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Впервые в истории Польши — какая находка сделает страну богаче

Впервые в истории Польши — какая находка сделает страну богаче

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 18:15
В стране ЕС нашли гигантское месторождение — сколько там нефти и газа
Оборудование для добычи нефти. Фото: УНИАН

Польша является одной из первых стран в Европе, где началась добыча нефти. А вскоре государство может получить статус владельца одного из крупнейших нефтяных месторождений в ЕС, поскольку на северо-западе нашли большие залежи нефти и природного газа.

Как пишет издание Business Insider Polska, это одно из самых масштабных месторождений в стране, иможет стать одним из крупнейших на территории Европы за последние десятилетия.

Реклама
Читайте также:

Сколько нефти и газа на новом месторождении

Скважину Wolin East 1 (WE1) пробурили в Балтийском море в шести километрах от города Свиноуйсьце. Во время разведывательных мероприятий там нашли нефть, залежи которой составляют 22 млн тонн, а также запасы природного газа для промышленности в размере 5 млрд тонн.

"Это исторический момент для польской энергетики. Wolin East — это больше чем просто перспективное месторождение, это общая возможность раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря", — рассказал глава компании Central European Petroleum, которая и открыла участок с нефтью и газом, Рольф Г. Скаар.

По данным Центрального центра энергетической политики, общие запасы природных ресурсов на месторождении Wolin East 1, могут составлять:

  • более 33 млн тонн нефти;
  • 27 млрд кубометров газа.

Как отметил главный геолог Польши Кшиштоф Галош, это открытие может существенно укрепить энергетическую безопасность страны и сократить ее зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов.

Промышленная добыча на новом месторождении еще не начата, поскольку перед этим нужно подготовить геологическую документацию, а компании, которая будет добывать там нефть и газ, должны выдать соответствующие разрешения.

Что с нефтью в Украине

Главный энергетический ресурс на территории нашей страны добывают с начала 1800 годов. В период промышленного расцвета добыча достигала 14,5 млн тонн.

По состоянию на сейчас, наибольшие запасы нефти, газового конденсата и природного газа существуют в пределах Восточного региона, на который приходятся наибольшие объемы добычи. Речь идет о Днепровско-Донецкой области, где есть более 200 месторождений нефти и газа.

Ранее мы рассказывали, о крупнейшей в Украине нефтяной скважине. Сейчас этот объект — геологический памятник местного значения. Узнавайте также, от каких факторов зависят цены на нефть.

Польша нефть газ добыча месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации