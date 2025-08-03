Подземные богатства Днепропетровщины — какую руду добывают в Кривом Роге

Железная руда. Фото: Метинвест

Город Кривой Рог, что в Днепропетровской области — один из главных центров горного дела в Украине. Его история, экономика и даже ритм жизни тесно связаны с добычей полезных ископаемых, в частности различных руд. Именно здесь сосредоточено одно из крупнейших месторождений в Украине, которое десятилетиями обеспечивает сырьем отечественную промышленность.

Новини.LIVE рассказывают, какую руду добывают в Кривом Роге.

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Кривой Рог, как пишет ресурс "Природа Криворожья", является одним из самых богатых полезными ископаемыми районов Украины. Важнейшими среди них являются именно рудные месторождения.

Криворожский железорудный бассейн является крупнейшим в Украине и содержит богатые залежи железных руд, которые являются основным сырьем для металлургии. Залежи руды приурочены к узкой (2-7 км) зоне, которая тянется более 100 км вдоль реки Ингулец и его левых притоков — Саксагани, Желтой и Зеленой.

Какие виды железной руды есть на Криворожье

В частности, в Кривом Роге добывают три основных вида железной руды:

богатые руды, которые в дальнейшем используют в металлургии;

магнетитовые кварциты, которые в дальнейшем обогащают;

окисленные железистые кварциты, которые также нуждаются в обогащении.

Богатые руды

Запасы богатых руд составляют более миллиарда тонн. Они залегают преимущественно среди окисленных кварцитов, создавая около 300 рудных залежей. Содержание железа в них более 46%, вредных примесей — сотые доли процента. Добывают их преимущественно подземным способом — в шахтах.

Магнетитовые кварциты

Магнетитовые железистые кварциты содержат около 10% железа. На территории Криворожья их запасов насчитывается более 16 миллионов тонн. Магнетитовые кварциты добываются как с помощью закрытой добычи, и с помощью открытой добычи — в карьере.

В 1980 году завершена разведка крупнейших месторождений магнетитовых кварцитов для открытой эксплуатации до глубины 500-700 м:

Ингулецкого;

Скалевато-Магнетитового;

Валявкинского;

Новокриворожского;

Анновского;

Первомайского;

Шимановского.

Окисленные кварциты

Окисленные железистые кварциты содержат около 30-46% железа. Их добывают исключительно открытым способом. В 1999 году в Криворожском бассейне завершились детальные разведочные работы на окисленные кварциты Восточно-Валявкинского месторождения (с запасами более 1 млрд тонн), которые залегают на малых глубинах и будут добываться открытым способом.

Общие разведанные запасы железных руд в Кривбассе составляют более 32 млрд тонн. Кроме залежей богатой руды, магнетитовых и окисленных железистых кварцитов, в Кривом Роге есть также крупные залежи бурого угля, месторождения мрамора и доломитов.

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