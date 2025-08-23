Залізорудний рекордсмен — чим унікальна шахта “Криворізька”

Шахта "Криворізька". Фото: Facebook, Ukrainaincognita

Шахта "Криворізька" — одне з найпотужніших та найсучасніших гірничодобувних підприємств Кривбасу. Вона є важливою складовою економіки регіону, забезпечуючи стабільний видобуток руди, робочі місця для тисяч людей і розвиток інфраструктури міста.

Шахта "Криворізька" — одна з найглибших у світі

Шахта "Криворізька"має глибину спуску 1 315-1 345 метрів. Це, як пише місцевий ресурс KrivRog.com, одна з найглибших залізорудних шахт у світі — її ствол вже сягає 1 570 метрів.

Проєктна потужність шахти "Криворізька" сягає 2,6 мільйона тонн багатої руди на рік. Геологічні дослідження підтвердили наявність значних покладів залізної руди на глибині понад 1,8 кілометра. Підприємство обладнане сучасною технікою від провідних світових виробників, серед якої — високопродуктивний шведський гірничопрохідницький комплекс.

Середньорічний видобуток становить близько 1,75 мільйона тонн руди з високим вмістом заліза — у середньому 59,50%.

Завдяки великим запасам та високій концентрації заліза шахта "Криворізька" посідає чільне місце серед гірничодобувних підприємств Кривого Рогу.

Балансові запаси руди до глибини 1 765 метрів оцінюються у 148,1 мільйона тонн із середнім вмістом заліза 56,96%.

Окрім заліза, сировина з шахти вирізняється цінним мінеральним складом: у ній містяться іридій, осмій, вольфрам, молібден, платина, золото та 59 видів радіоактивних елементів. Сукупна вартість цих рідкісних компонентів у 25–75 разів перевищує ціну товарної залізної руди.

Коли та як з'явилася ця шахта

Шахта "Криворізька" (до 2022 року — "Родіна") розпочала роботу в липні 1972 року, хоча історія освоєння її рудного поля сягає ще 1886 року, коли на території колишнього рудника Юлії Шмакової почався видобуток залізної руди.

До 1 жовтня 1989 року підприємство входило до складу рудоуправління імені Карла Лібкнехта, а згодом було інтегровано у виробниче об’єднання "Кривбасруда", яке постачало близько 60% залізної руди для потреб колишнього СРСР. Нині шахта є структурним підрозділом ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

Існує легенда, що іноземні інвестори колись намагалися придбати шахту через нібито надзвичайно високий вміст золота в її породах. За чутками, показники були настільки разючими, що викликали справжній ажіотаж.

Утім, насправді дослідження засвідчили: хоча золото, платина та інші дорогоцінні метали дійсно містяться в руді, їх концентрація не досягає промислових обсягів. Тож економічно доцільніше тут видобувати саме залізну руду, ніж дорогоцінні метали.

