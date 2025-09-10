Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Что дает Украине Криворожский бассейн — основные ресурсы

Что дает Украине Криворожский бассейн — основные ресурсы

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:35
Криворожский бассейн — что добывают в крупнейшем горном регионе страны
Карьер Северного ГОКа. Фото: ЕСУ

Криворожский бассейн — один из мощнейших горнодобывающих центров Украины. Его недра содержат десятки миллиардов тонн стратегически важных полезных ископаемых, которые формируют основу металлургической, строительной и энергетической отраслей страны.

О том, какими ресурсами богат Кривбасс, рассказали на портале "Первый бизнесовый".

Реклама
Читайте также:

Что добывают в Криворожском бассейне

Кривбасс — крупнейший железорудный бассейн Европы. Здесь добывают:

  • богатые руды с содержанием железа более 46% — преимущественно подземным способом;
  • магнетитовые кварциты — с содержанием более 10%, добываются открыто и в шахтах;
  • окисленные кварциты — до 46% железа, добыча ведется карьерным методом.

Общие запасы железной руды оцениваются в более 32 млрд тонн. Крупнейшие месторождения — Ингулецкое, Анновское, Скелеватское, Валявкинское.

Какие еще полезные ископаемые есть в регионе

На Криворожье также осуществляется добыча

  • бурого угля — в пределах Днепровского буроугольного бассейна;
  • доломитов — более 100 млн тонн запасов, используются в металлургии и строительстве;
  • мрамора — декоративного камня для отделки;
  • яшмы, кварца, гранита — для ювелирной и облицовочной промышленности.

В целом Кривбасс обеспечивает более 50% добычи железной руды в Украине, формируя экспортный потенциал и поддерживая работу металлургических гигантов. В период послевоенного восстановления регион будет играть ключевую роль в обеспечении сырьем инфраструктурных проектов.

Ранее мы рассказывали, где в Украине расположены крупнейшие месторождения железной руды.

Также узнавайте, чем уникальна шахта "Криворожская".

Кривой Рог добыча полезных ископаемых добыча Кривбасс добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации