Криворожский бассейн — что добывают в крупнейшем горном регионе страны

Что дает Украине Криворожский бассейн — основные ресурсы
Криворожский бассейн — один из мощнейших горнодобывающих центров Украины. Его недра содержат десятки миллиардов тонн стратегически важных полезных ископаемых, которые формируют основу металлургической, строительной и энергетической отраслей страны.
О том, какими ресурсами богат Кривбасс, рассказали на портале "Первый бизнесовый".
Что добывают в Криворожском бассейне
Кривбасс — крупнейший железорудный бассейн Европы. Здесь добывают:
- богатые руды с содержанием железа более 46% — преимущественно подземным способом;
- магнетитовые кварциты — с содержанием более 10%, добываются открыто и в шахтах;
- окисленные кварциты — до 46% железа, добыча ведется карьерным методом.
Общие запасы железной руды оцениваются в более 32 млрд тонн. Крупнейшие месторождения — Ингулецкое, Анновское, Скелеватское, Валявкинское.
Какие еще полезные ископаемые есть в регионе
На Криворожье также осуществляется добыча
- бурого угля — в пределах Днепровского буроугольного бассейна;
- доломитов — более 100 млн тонн запасов, используются в металлургии и строительстве;
- мрамора — декоративного камня для отделки;
- яшмы, кварца, гранита — для ювелирной и облицовочной промышленности.
В целом Кривбасс обеспечивает более 50% добычи железной руды в Украине, формируя экспортный потенциал и поддерживая работу металлургических гигантов. В период послевоенного восстановления регион будет играть ключевую роль в обеспечении сырьем инфраструктурных проектов.
