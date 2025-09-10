Криворожский бассейн — что добывают в крупнейшем горном регионе страны

Карьер Северного ГОКа. Фото: ЕСУ

Криворожский бассейн — один из мощнейших горнодобывающих центров Украины. Его недра содержат десятки миллиардов тонн стратегически важных полезных ископаемых, которые формируют основу металлургической, строительной и энергетической отраслей страны.

Что добывают в Криворожском бассейне

Кривбасс — крупнейший железорудный бассейн Европы. Здесь добывают:

богатые руды с содержанием железа более 46% — преимущественно подземным способом;

магнетитовые кварциты — с содержанием более 10%, добываются открыто и в шахтах;

окисленные кварциты — до 46% железа, добыча ведется карьерным методом.

Общие запасы железной руды оцениваются в более 32 млрд тонн. Крупнейшие месторождения — Ингулецкое, Анновское, Скелеватское, Валявкинское.

Какие еще полезные ископаемые есть в регионе

На Криворожье также осуществляется добыча

бурого угля — в пределах Днепровского буроугольного бассейна;

доломитов — более 100 млн тонн запасов, используются в металлургии и строительстве;

мрамора — декоративного камня для отделки;

яшмы, кварца, гранита — для ювелирной и облицовочной промышленности.

В целом Кривбасс обеспечивает более 50% добычи железной руды в Украине, формируя экспортный потенциал и поддерживая работу металлургических гигантов. В период послевоенного восстановления регион будет играть ключевую роль в обеспечении сырьем инфраструктурных проектов.

