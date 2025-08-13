Что добывают в Кривбассе в 2025 году - руды и объемы

Спецтехника на месторождении. Фото: neiau.com.ua

Кривбасс, один из самых продуктивных горно-металлургических регионов Украины, продолжает обеспечивать страну важными полезными ископаемыми, несмотря на вызовы войны и логистики. В 2025 году основное внимание сосредоточено на железной руде, ее обогащении и инвестициях в способность к стабильной работе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что добывают сейчас в регионе и какие существуют перспективы.

Реклама

Читайте также:

Добыча железной руды в Кривбассе

Кривбасс использует три основных типа железных руд:

Богатые руды (железо более 46 %), которые подземным способом добываются для прямых металлургических нужд;

Магнетитовые кварциты (железо свыше 10 %) — карьерным или шахтным способом;

Окисленные железистые кварциты (30-46 %), требующие обогащения.

Разведанные запасы превышают 32 млрд тонн руды, с потенциалом ежегодной добычи до 190 млн тонн сырой руды и переработки до 70 млн тонн товарной продукции, отмечают в Институте геологии.

Добыча железной руды осуществляется двумя основными способами:

Открытым способом в карьерах. Это масштабные горные разработки, где огромные экскаваторы и самосвалы перемещают тонны породы. Подземным способом в шахтах. Это сложные инженерные сооружения, достигающие глубины более километра, где специализированная техника добывает руду.

Однако современная добыча — это не только экскаваторы и шахты. Это и новые технологии, направленные на повышение эффективности и безопасности. Компании внедряют инновационные системы автоматизации, используют высокоточное оборудование для анализа руды и мониторинга производственных процессов.

Производство концентрата

Добытая железная руда не сразу идет на металлургические заводы. Она проходит сложный процесс обогащения. В Кривбассе работают мощные горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), которые превращают низкосортную руду в высококачественный железорудный концентрат.

Процесс обогащения включает несколько этапов:

дробление — руду измельчают на мелкие фракции;

магнитная сепарация — с помощью сильных магнитов рудные минералы отделяют от пустой породы;

флотация — специальный процесс, который позволяет извлечь полезные компоненты из руды.

Результатом этих процессов является железорудный концентрат — порошок с содержанием железа 65% и более. Этот концентрат является основным сырьем для производства чугуна и стали.

Перспективы Кривбасса

В 2025 году Кривбасс продолжает модернизировать свою горнодобывающую отрасль. Компании вкладывают средства в новые технологии, чтобы повысить конкурентоспособность. Особое внимание уделяется экологической составляющей. Применение современных фильтровальных систем и очистных сооружений помогает уменьшить влияние производства на окружающую среду.

В Кривбассе, кроме железной руды, исследуются и другие полезные ископаемые. Хотя их добыча не является приоритетной, регион имеет значительные запасы:

Строительный камень. Известняки. Граниты. Другие минеральные ресурсы.

Также регион имеет потенциал для развития зеленой металлургии. Это направление, предусматривающее использование возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов углекислого газа.

"Сегодня Кривбасс является чрезвычайно важным промышленным центром, и его будущее зависит от сочетания традиционной добычи и внедрения инновационных технологий, направленных на сохранение окружающей среды и повышение эффективности производства", — отмечают в Институте проблем природопользования и экологии НАН Украины.

Как сообщалось, неподалеку Кривого Рога, в самом сердце Украины, расположен один из самых глубоких карьеров Европы. Его глубина превышает 400 метров, что создает уникальный техногенный ландшафт. Этот карьер принадлежит Южному горно-обогатительному комбинату и является мощным центром добычи железной руды.

Также мы рассказывали, что недра Полтавской области — это сокровищница Украины с огромными запасами полезных ископаемых, стоимость которых исчисляется сотнями миллиардов долларов. В регионе сосредоточены значительные залежи нефти, газа, песка и редких металлов, которые ждут рационального освоения.