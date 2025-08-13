Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Полезные ископаемые Кривбасса — что добывают в регионе

Полезные ископаемые Кривбасса — что добывают в регионе

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:20
Что добывают в Кривбассе в 2025 году - руды и объемы
Спецтехника на месторождении. Фото: neiau.com.ua

Кривбасс, один из самых продуктивных горно-металлургических регионов Украины, продолжает обеспечивать страну важными полезными ископаемыми, несмотря на вызовы войны и логистики. В 2025 году основное внимание сосредоточено на железной руде, ее обогащении и инвестициях в способность к стабильной работе.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что добывают сейчас в регионе и какие существуют перспективы.

Реклама
Читайте также:

Добыча железной руды в Кривбассе

Кривбасс использует три основных типа железных руд:

  • Богатые руды (железо более 46 %), которые подземным способом добываются для прямых металлургических нужд;
  • Магнетитовые кварциты (железо свыше 10 %) — карьерным или шахтным способом;
  • Окисленные железистые кварциты (30-46 %), требующие обогащения.

Разведанные запасы превышают 32 млрд тонн руды, с потенциалом ежегодной добычи до 190 млн тонн сырой руды и переработки до 70 млн тонн товарной продукции, отмечают в Институте геологии.

Добыча железной руды осуществляется двумя основными способами:

  1. Открытым способом в карьерах. Это масштабные горные разработки, где огромные экскаваторы и самосвалы перемещают тонны породы.
  2. Подземным способом в шахтах. Это сложные инженерные сооружения, достигающие глубины более километра, где специализированная техника добывает руду.

Однако современная добыча — это не только экскаваторы и шахты. Это и новые технологии, направленные на повышение эффективности и безопасности. Компании внедряют инновационные системы автоматизации, используют высокоточное оборудование для анализа руды и мониторинга производственных процессов.

Производство концентрата

Добытая железная руда не сразу идет на металлургические заводы. Она проходит сложный процесс обогащения. В Кривбассе работают мощные горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), которые превращают низкосортную руду в высококачественный железорудный концентрат.

Процесс обогащения включает несколько этапов:

  • дробление — руду измельчают на мелкие фракции;
  • магнитная сепарация — с помощью сильных магнитов рудные минералы отделяют от пустой породы;
  • флотация — специальный процесс, который позволяет извлечь полезные компоненты из руды.

Результатом этих процессов является железорудный концентрат — порошок с содержанием железа 65% и более. Этот концентрат является основным сырьем для производства чугуна и стали.

Перспективы Кривбасса

В 2025 году Кривбасс продолжает модернизировать свою горнодобывающую отрасль. Компании вкладывают средства в новые технологии, чтобы повысить конкурентоспособность. Особое внимание уделяется экологической составляющей. Применение современных фильтровальных систем и очистных сооружений помогает уменьшить влияние производства на окружающую среду.

В Кривбассе, кроме железной руды, исследуются и другие полезные ископаемые. Хотя их добыча не является приоритетной, регион имеет значительные запасы:

  1. Строительный камень.
  2. Известняки.
  3. Граниты.
  4. Другие минеральные ресурсы.

Также регион имеет потенциал для развития зеленой металлургии. Это направление, предусматривающее использование возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов углекислого газа.

"Сегодня Кривбасс является чрезвычайно важным промышленным центром, и его будущее зависит от сочетания традиционной добычи и внедрения инновационных технологий, направленных на сохранение окружающей среды и повышение эффективности производства", — отмечают в Институте проблем природопользования и экологии НАН Украины.

Как сообщалось, неподалеку Кривого Рога, в самом сердце Украины, расположен один из самых глубоких карьеров Европы. Его глубина превышает 400 метров, что создает уникальный техногенный ландшафт. Этот карьер принадлежит Южному горно-обогатительному комбинату и является мощным центром добычи железной руды.

Также мы рассказывали, что недра Полтавской области — это сокровищница Украины с огромными запасами полезных ископаемых, стоимость которых исчисляется сотнями миллиардов долларов. В регионе сосредоточены значительные залежи нефти, газа, песка и редких металлов, которые ждут рационального освоения.

Кривой Рог добыча полезных ископаемых добыча добыча руд полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации