Что добывают в Кривбассе в 2025 году - руды и объемы

Полезные ископаемые Кривбасса — что добывают в регионе
Кривбасс, один из самых продуктивных горно-металлургических регионов Украины, продолжает обеспечивать страну важными полезными ископаемыми, несмотря на вызовы войны и логистики. В 2025 году основное внимание сосредоточено на железной руде, ее обогащении и инвестициях в способность к стабильной работе.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что добывают сейчас в регионе и какие существуют перспективы.
Добыча железной руды в Кривбассе
Кривбасс использует три основных типа железных руд:
- Богатые руды (железо более 46 %), которые подземным способом добываются для прямых металлургических нужд;
- Магнетитовые кварциты (железо свыше 10 %) — карьерным или шахтным способом;
- Окисленные железистые кварциты (30-46 %), требующие обогащения.
Разведанные запасы превышают 32 млрд тонн руды, с потенциалом ежегодной добычи до 190 млн тонн сырой руды и переработки до 70 млн тонн товарной продукции, отмечают в Институте геологии.
Добыча железной руды осуществляется двумя основными способами:
- Открытым способом в карьерах. Это масштабные горные разработки, где огромные экскаваторы и самосвалы перемещают тонны породы.
- Подземным способом в шахтах. Это сложные инженерные сооружения, достигающие глубины более километра, где специализированная техника добывает руду.
Однако современная добыча — это не только экскаваторы и шахты. Это и новые технологии, направленные на повышение эффективности и безопасности. Компании внедряют инновационные системы автоматизации, используют высокоточное оборудование для анализа руды и мониторинга производственных процессов.
Производство концентрата
Добытая железная руда не сразу идет на металлургические заводы. Она проходит сложный процесс обогащения. В Кривбассе работают мощные горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), которые превращают низкосортную руду в высококачественный железорудный концентрат.
Процесс обогащения включает несколько этапов:
- дробление — руду измельчают на мелкие фракции;
- магнитная сепарация — с помощью сильных магнитов рудные минералы отделяют от пустой породы;
- флотация — специальный процесс, который позволяет извлечь полезные компоненты из руды.
Результатом этих процессов является железорудный концентрат — порошок с содержанием железа 65% и более. Этот концентрат является основным сырьем для производства чугуна и стали.
Перспективы Кривбасса
В 2025 году Кривбасс продолжает модернизировать свою горнодобывающую отрасль. Компании вкладывают средства в новые технологии, чтобы повысить конкурентоспособность. Особое внимание уделяется экологической составляющей. Применение современных фильтровальных систем и очистных сооружений помогает уменьшить влияние производства на окружающую среду.
В Кривбассе, кроме железной руды, исследуются и другие полезные ископаемые. Хотя их добыча не является приоритетной, регион имеет значительные запасы:
- Строительный камень.
- Известняки.
- Граниты.
- Другие минеральные ресурсы.
Также регион имеет потенциал для развития зеленой металлургии. Это направление, предусматривающее использование возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов углекислого газа.
"Сегодня Кривбасс является чрезвычайно важным промышленным центром, и его будущее зависит от сочетания традиционной добычи и внедрения инновационных технологий, направленных на сохранение окружающей среды и повышение эффективности производства", — отмечают в Институте проблем природопользования и экологии НАН Украины.
Как сообщалось, неподалеку Кривого Рога, в самом сердце Украины, расположен один из самых глубоких карьеров Европы. Его глубина превышает 400 метров, что создает уникальный техногенный ландшафт. Этот карьер принадлежит Южному горно-обогатительному комбинату и является мощным центром добычи железной руды.
Также мы рассказывали, что недра Полтавской области — это сокровищница Украины с огромными запасами полезных ископаемых, стоимость которых исчисляется сотнями миллиардов долларов. В регионе сосредоточены значительные залежи нефти, газа, песка и редких металлов, которые ждут рационального освоения.
