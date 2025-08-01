Що знаходиться в найглибшому кар'єрі Європи та де він розташований

Діяльність у кар'єрі Південного ГЗК. Фото: ugok.com.ua

Один із найглибших кар'єрів у Європі розташований не в горах Альп чи Скандинавії, а в самому серці України — поблизу міста Кривий Ріг. І це не просто виробничий майданчик, а унікальний техногенний ландшафт із глибинами понад 400 метрів. Мова йде про Південний гірничо-збагачувальний комбінат, відомий своїм залізорудним кар’єром.

Як зазначено на сайті комбінату, кар'єр Південного ГЗК було закладено у 1950-х роках. Тоді в СРСР активно освоювали запаси залізної руди, які в Кривому Розі залягають надзвичайно глибоко.

Реклама

Читайте також:

Розробка велась відкритим способом, а територія кар'єру поступово розросталася до гігантських масштабів — понад 3 км у довжину та 2 км у ширину.

Глибина кар'єру вже сягнула понад 430 метрів, що дорівнює висоті тринадцяти 9-поверхових будинків, поставлених один на один. І він продовжує поглиблюватись.

Що зараз знаходиться у глибині кар’єру

Головне багатство, яке витягують із надр — це залізна руда. Вміст заліза в породі становить від 30 до 65 %, що робить видобуток економічно вигідним. Поруч працюють збагачувальні фабрики, які готують концентрат для українських та іноземних металургійних підприємств.

Також у самому кар'єрі — тисячі тонн техніки, екскаватори, самоскиди вагою понад 200 тонн, що постійно курсують між рівнями. Це своєрідне підземне місто з власною логістикою та специфічними умовами праці.

Який статус має кар’єр серед інших у Європі

За обсягами виробництва та глибиною Південний кар'єр Кривбасу — один із найбільших у Європі. Він поступається лише кільком шахтам, які мають іншу структуру видобутку (закритий спосіб). Якщо говорити лише про відкриті кар'єри, цей об’єкт упевнено тримає лідерство.

Саме унікальна геологічна структура Криворізького залізорудного басейну дозволяє досягати таких глибин і обсягів видобутку.

"Глибина тут — не випадковість, а результат цілеспрямованої інженерної роботи. Йдеться про десятки років розширення, технічного оновлення та підтримки безпечних умов видобутку", — йдеться на офіційному сайті Південного ГЗК.

Чи загрожує кар'єр навколишньому середовищу

Такі масштабні виробництва неминуче мають вплив на довкілля. Йдеться не лише про пил, шум і знищення ґрунтового покриву. Найбільше питання — це дренаж ґрунтових вод і стабільність геологічного середовища. Інженери постійно контролюють рівень осідань і зміщень, аби не допустити зсувів.

До того ж, у регіоні активно впроваджують програми рекультивації. Після завершення видобутку окремі ділянки кар’єру планують перетворити на технопарки або індустріальні об’єкти, які зможуть працювати вже без шкідливого навантаження.

Чому кар’єр Південного ГЗК приваблює туристів

Окрім промислового значення, кар’єр Південного ГЗК став справжньою туристичною перлиною. Його масштаби вражають: гігантські самоскиди, діаметр коліс яких більший за зріст людини, та безмежна панорама кар’єру створюють відчуття іншої планети.

Це місце приваблює екстремальних туристів і любителів індустріальних пейзажів з України та закордону, пише портал Discover.

Для відвідувачів облаштовано оглядовий майданчик, з якого відкривається захоплюючий вид на кар’єр. Однак потрапити туди не так просто: територія комбінату охороняється, а екскурсії проводяться лише за попередньою домовленістю з гідами, наприклад, через туристичні агенції Кривого Рогу.

Екскурсія триває приблизно 40 хвилин і може включати відвідування музею Південного ГЗК.

Раніше ми розповідали про Коростишівський кар’єр, який сьогодні приваблює туристів та фотографів своїми мальовничими краєвидами, колись був центром промислового видобутку. Це місце поєднує в собі величну природну красу та багату історію видобування цінних порід.

Також повідомлялось про найбільші кар'єри світу — їхню історію, важливість та унікальні особливості, що підтверджується достовірними джерелами.