Что находится в самом глубоком карьере Европы и где он расположен

Деятельность в карьере Южного ГОКа. Фото: ugok.com.ua

Один из самых глубоких карьеров в Европе расположен не в горах Альп или Скандинавии, а в самом сердце Украины — вблизи города Кривой Рог. И это не просто производственная площадка, а уникальный техногенный ландшафт с глубинами более 400 метров. Речь идет о Южном горно-обогатительном комбинате, известном своим железорудным карьером.

Как указано на сайте комбината, карьер Южного ГОКа был заложен в 1950-х годах. Тогда в СССР активно осваивали запасы железной руды, которые в Кривом Роге залегают чрезвычайно глубоко.

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Разработка велась открытым способом, а территория карьера постепенно разрасталась до гигантских масштабов — более 3 км в длину и 2 км в ширину.

Глубина карьера уже достигла более 430 метров, что равно высоте тринадцати 9-этажных домов, поставленных один на один. И он продолжает углубляться.

Что сейчас находится в глубине карьера

Главное богатство, которое извлекают из недр — это железная руда. Содержание железа в породе составляет от 30 до 65%, что делает добычу экономически выгодной. Рядом работают обогатительные фабрики, которые готовят концентрат для украинских и иностранных металлургических предприятий.

Также в самом карьере — тысячи тонн техники, экскаваторы, самосвалы весом более 200 тонн, постоянно курсирующие между уровнями. Это своеобразный подземный город с собственной логистикой и специфическими условиями труда.

Какой статус имеет карьер среди других в Европе

По объемам производства и глубине Южный карьер Кривбасса — один из крупнейших в Европе. Он уступает лишь нескольким шахтам, которые имеют другую структуру добычи (закрытый способ). Если говорить только об открытых карьерах, этот объект уверенно держит лидерство.

Именно уникальная геологическая структура Криворожского железорудного бассейна позволяет достигать таких глубин и объемов добычи.

"Глубина здесь — не случайность, а результат целенаправленной инженерной работы. Речь идет о десятках лет расширения, технического обновления и поддержания безопасных условий добычи", — говорится на официальном сайте Южного ГОКа.

Угрожает ли карьер окружающей среде

Такие масштабные производства неизбежно имеют влияние на окружающую среду. Речь идет не только о пыли, шуме и уничтожении почвенного покрова. Самый большой вопрос — это дренаж грунтовых вод и стабильность геологической среды. Инженеры постоянно контролируют уровень осадок и смещений, чтобы не допустить оползней.

К тому же, в регионе активно внедряют программы рекультивации. После завершения добычи отдельные участки карьера планируют превратить в технопарки или индустриальные объекты, которые смогут работать уже без вредной нагрузки.

Почему карьер Южного ГОКа привлекает туристов

Кроме промышленного значения, карьер Южного ГОКа стал настоящей туристической жемчужиной. Его масштабы поражают: гигантские самосвалы, диаметр колес которых больше роста человека, и безграничная панорама карьера создают ощущение другой планеты.

Это место привлекает экстремальных туристов и любителей индустриальных пейзажей из Украины и зарубежья, пишет портал Discover.

Для посетителей обустроена смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на карьер. Однако попасть туда не так просто: территория комбината охраняется, а экскурсии проводятся только по предварительной договоренности с гидами, например, через туристические агентства Кривого Рога.

Экскурсия длится примерно 40 минут и может включать посещение музея Южного ГОКа.

Ранее мы рассказывали о Коростышевском карьере, который сегодня привлекает туристов и фотографов своими живописными пейзажами, когда-то был центром промышленной добычи. Это место сочетает в себе величественную природную красоту и богатую историю добычи ценных пород.

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