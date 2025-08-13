Що видобувають у Кривбасі у 2025 році — руди та обсяги

Спецтехніка на родовищі. Фото: neiau.com.ua

Кривбас, один із найпродуктивніших гірничо-металургійних регіонів України, продовжує забезпечувати країну важливими корисними копалинами, незважаючи на виклики війни та логістики. У 2025 році основна увага зосереджена на залізній руді, її збагаченні й інвестиціях у здатність до стабільної роботи.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що видобувають зараз у регіоні та які існують перспективи.

Реклама

Читайте також:

Видобуток залізної руди в Кривбасі

Кривбас використовує три основні типи залізних руд:

Багаті руди (залізо понад 46 %), які підземним способом добуваються для прямих металургійних потреб;

Магнетитові кварцити (залізо понад 10 %) — кар’єрним або шахтним способом;

Окислені залізисті кварцити (30-46 %), що потребують збагачення.

Розвідані запаси перевищують 32 млрд тонн руди, з потенціалом щорічного видобутку до 190 млн тонн сирої руди та переробки до 70 млн тонн товарної продукції, зазначають в Інституті геології.

Видобуток залізної руди здійснюється двома основними способами:

Відкритим способом у кар'єрах. Це масштабні гірничі розробки, де велетенські екскаватори та самоскиди переміщують тонни породи. Підземним способом у шахтах. Це складні інженерні споруди, що сягають глибини понад кілометр, де спеціалізована техніка видобуває руду.

Проте сучасний видобуток — це не лише екскаватори та шахти. Це й нові технології, спрямовані на підвищення ефективності та безпеки. Компанії впроваджують інноваційні системи автоматизації, використовують високоточне обладнання для аналізу руди та моніторингу виробничих процесів.

Виробництво концентрату

Видобута залізна руда не відразу йде на металургійні заводи. Вона проходить складний процес збагачення. У Кривбасі працюють потужні гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), які перетворюють низькосортну руду на високоякісний залізорудний концентрат.

Процес збагачення включає кілька етапів:

дроблення — руду подрібнюють на дрібні фракції;

магнітна сепарація — за допомогою сильних магнітів рудні мінерали відділяють від пустої породи;

флотація — спеціальний процес, який дозволяє вилучити корисні компоненти з руди.

Результатом цих процесів є залізорудний концентрат — порошок із вмістом заліза 65% і більше. Цей концентрат є основною сировиною для виробництва чавуну та сталі.

Перспективи Кривбасу

У 2025 році Кривбас продовжує модернізувати свою гірничодобувну галузь. Компанії вкладають кошти у нові технології, щоб підвищити конкурентоспроможність. Особлива увага приділяється екологічній складовій. Застосування сучасних фільтрувальних систем і очисних споруд допомагає зменшити вплив виробництва на довкілля.

В Кривбасі, крім залізної руди, досліджуються й інші корисні копалини. Хоча їхній видобуток не є пріоритетним, регіон має значні запаси:

Будівельний камінь. Вапняки. Граніти. Інші мінеральні ресурси.

Також регіон має потенціал для розвитку зеленої металургії. Це напрямок, що передбачає використання відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів вуглекислого газу.

"Сьогодні Кривбас є надзвичайно важливим промисловим центром, і його майбутнє залежить від поєднання традиційного видобутку та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на збереження довкілля та підвищення ефективності виробництва", — наголошують в Інституті проблем природокористування та екології НАН України.

Як повідомлялось, неподалік Кривого Рогу, в самому серці України, розташований один із найглибших кар'єрів Європи. Його глибина перевищує 400 метрів, що створює унікальний техногенний ландшафт. Цей кар'єр належить Південному гірничо-збагачувальному комбінату і є потужним центром видобутку залізної руди.

Також ми розповідали, що надра Полтавської області — це скарбниця України з величезними запасами корисних копалин, вартість яких обчислюється сотнями мільярдів доларів. В регіоні зосереджені значні поклади нафти, газу, піску та рідкісних металів, що чекають на раціональне освоєння.