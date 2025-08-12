Корисні копалини Полтавської області — багатства надр і перспективи видобутку

Видобуток піску. Фото: eiti.gov.ua

Полтавська область — це справжній скарб України, адже її надра приховують величезні запаси корисних копалин, які оцінюють у сотні мільярдів доларів. Від нафти й газу до піску та рідкісних металів — надра області ховають справжні скарби, які чекають на раціональне використання.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які багатства ховаються в надрах Полтавської області та які перспективи відкриваються для інвесторів.

Геологічні особливості Полтавської області

Полтавська область розташована на стику двох унікальних геологічних структур — Дніпровсько-Донецької западини та Українського кристалічного щита, зазначають в Інституті геології. Завдяки цьому регіон має різноманітні поклади корисних копалин: від горючих (нафта, газ) до металевих (залізні руди) і неметалевих (глина, пісок, бішофіт).

Загалом у Полтавської області розвідані близько 300 родовищ, які забезпечують значну частку видобутку України. За даними Forbes Україна, вартість основних запасів регіону у 2023 році оцінили у 790 млрд доларів, і це без врахування масових ресурсів, як-от пісок.

Нафта і газ основа енергетичної безпеки

Полтавська область є ключовим регіоном України з видобутку енергоносіїв. За даними Регіонального плану управління відходами до 2033 року, область забезпечує:

60,5% газового конденсату;

43,4% природного газу;

10,1% сирої нафти.

У регіоні відкрито 68 родовищ вуглеводнів, серед яких 13 ключових, зокрема Радченківське, Сагайдацьке, Кибинцівське та Більське. Ці родовища включають комплексні поклади нафти, природного й супутнього газу та газового конденсату.

Майже 90% української нафти та газу видобувають у Полтавській, Сумській і Харківській областях, що підкреслює стратегічне значення регіону.

"Інвесторів може зацікавити все — починаючи від уранових руд і завершуючи водою або піском", — зазначає головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев у коментарі виданню "Полтавська думка".

Залізні руди та Кременчуцька магнітна аномалія

Одним із найцінніших ресурсів Полтавської області є залізні руди, які залягають у межах Кременчуцької магнітної аномалії. Ця геологічна структура, що тягнеться від Кривого Рогу, містить залізисти кварцити, які мають промислове значення.

Найвідоміші родовища — Горішньоплавнівське, Лавриківське та Єристівське. Вони забезпечують сировину для металургійної промисловості України, а їхні запаси оцінюють у десятки мільйонів тонн.

Пісок, глина, бішофіт

Полтавська області багата не лише на енергоносії та метали, але й на неметалічні корисні копалини. Наприклад:

Пісок. У регіоні є поклади звичайного піску для виробництва цементу та залізобетону, а також високоякісного кварцевого піску (запаси — 15 млн тонн), який використовують для виготовлення скла та силікатної цегли. Глина. Високоякісні глини, придатні для виробництва цегли, черепиці та кераміки, розвідані по всій області. Бішофіт. На Затуринському родовищі видобувають бішофіт — мінерал, який використовують у хімічній промисловості та медицині. Його поклади залягають на глибині 2,7-2,8 км і мають товщину до 24 м.

"Пісок – це корисна копалина, що має найбільший попит у світі. І вона нашій державі приносить найбільшу кількість дивідендів", — підкреслює Рябцев.

Крім того, поблизу Градизька та Максимівки є родовища мергелю (зокрема гора Пивиха), який застосовують у будівництві. А вздовж річок Сліпорід, Сула та Хорол розвідані понад 120 родовищ торфу, який може бути джерелом альтернативної енергії.

Мінеральні води та рідкісні метали

Полтавська області має 20 джерел мінеральних вод, які належать до хлоридно-натрієвих та гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвих типів. Ці води мають лікувальні властивості й можуть стати основою для розвитку санаторно-курортної інфраструктури.

Ще один перспективний напрям — рідкісноземельні метали, які містяться в південній частині області в межах Українського кристалічного щита.

Окремо варто згадати можливість видобутку золота, срібла, платини та паладію з відходів електричного та електронного обладнання. За оцінками, щорічно на Полтавщині утворюється 10,144 тис. тонн таких відходів, але через відсутність системи перероблювання цей ресурс поки що не використовується.

Перспективи видобутку та інвестиції

Попри виклики, пов’язані з війною, Полтавщина залишається привабливою для інвесторів. За словами Рябцева, іноземні компанії готові вкладати кошти у видобуток корисних копалин, адже установи надають страхування від військових ризиків.

Це відкриває можливості для розвитку не лише традиційного видобутку нафти, газу чи руд, але й перероблювання відходів для отримання цінних металів.

Як повідомлялось, під Києвом, де сходяться Український кристалічний щит і Дніпровсько-Донецька западина, приховані багаті поклади корисних копалин. Ця унікальна геологічна будова, що лежить в основі історичного та культурного серця України, подарувала регіону справжні підземні скарби.

Також, замість того щоб бути одним зі світових лідерів з видобутку золота, Україна володіє значними, але поки що не освоєними, родовищами цього дорогоцінного металу. Геологічні дослідження підтверджують, що поклади золота є по всій країні — від Карпат до Донбасу.