Полезные ископаемые Полтавской области — богатства недр и перспективы добычи

Добыча песка. Фото: eiti.gov.ua

Полтавская область — это настоящее сокровище Украины, ведь ее недра скрывают огромные запасы полезных ископаемых, которые оценивают в сотни миллиардов долларов. От нефти и газа до песка и редких металлов — недра области прячут настоящие сокровища, которые ждут рационального использования.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие богатства скрываются в недрах Полтавской области и какие перспективы открываются для инвесторов.

Геологические особенности Полтавской области

Полтавская область расположена на стыке двух уникальных геологических структур — Днепровско-Донецкой впадины и Украинского кристаллического щита, отмечают в Институте геологии. Благодаря этому регион имеет разнообразные залежи полезных ископаемых: от горючих (нефть, газ) до металлических (железные руды) и неметаллических (глина, песок, бишофит).

Всего в Полтавской области разведаны около 300 месторождений, которые обеспечивают значительную долю добычи Украины. По данным Forbes Украина, стоимость основных запасов региона в 2023 году оценили в 790 млрд долларов, и это без учета массовых ресурсов, например песок.

Нефть и газ основа энергетической безопасности

Полтавская область является ключевым регионом Украины по добыче энергоносителей. По данным Регионального плана управления отходами до 2033 года, область обеспечивает:

60,5% газового конденсата;

43,4% природного газа;

10,1% сырой нефти.

В регионе открыто 68 месторождений углеводородов, среди которых 13 ключевых, в частности Радченковское, Сагайдацкое, Кибинцевское и Бельское. Эти месторождения включают комплексные залежи нефти, природного и попутного газа и газового конденсата.

Почти 90% украинской нефти и газа добывают в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, что подчеркивает стратегическое значение региона.

"Инвесторов может заинтересовать все — начиная от урановых руд и заканчивая водой или песком", — отмечает главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в комментарии изданию "Полтавская мысль".

Железные руды и Кременчугская магнитная аномалия

Одним из ценнейших ресурсов Полтавской области являются железные руды, которые залегают в пределах Кременчугской магнитной аномалии. Эта геологическая структура, простирающаяся от Кривого Рога, содержит железистые кварциты, которые имеют промышленное значение.

Самые известные месторождения — Горишнеплавновское, Лавриковское и Еристовское. Они обеспечивают сырье для металлургической промышленности Украины, а их запасы оценивают в десятки миллионов тонн.

Песок, глина, бишофит

Полтавская области богата не только энергоносителями и металлами, но и неметаллическими полезными ископаемыми. Например:

Песок. В регионе есть залежи обычного песка для производства цемента и железобетона, а также высококачественного кварцевого песка (запасы — 15 млн тонн), который используют для изготовления стекла и силикатного кирпича. Глина. Высококачественные глины, пригодные для производства кирпича, черепицы и керамики, разведаны по всей области. Бишофит. На Затуринском месторождении добывают бишофит — минерал, который используют в химической промышленности и медицине. Его залежи залегают на глубине 2,7-2,8 км и имеют толщину до 24 м.

"Песок — это полезное ископаемое, которое пользуется наибольшим спросом в мире. И оно нашему государству приносит наибольшее количество дивидендов", — подчеркивает Рябцев.

Кроме того, вблизи Градижска и Максимовки есть месторождения мергеля (в частности гора Пивиха), который применяют в строительстве. А вдоль рек Слепород, Сула и Хорол разведаны более 120 месторождений торфа, который может быть источником альтернативной энергии.

Минеральные воды и редкие металлы

Полтавская области имеет 20 источников минеральных вод, которые относятся к хлоридно-натриевым и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым типам. Эти воды обладают лечебными свойствами и могут стать основой для развития санаторно-курортной инфраструктуры.

Еще одно перспективное направление — редкоземельные металлы, которые находятся в южной части области в пределах Украинского кристаллического щита.

Отдельно стоит упомянуть возможность добычи золота, серебра, платины и палладия из отходов электрического и электронного оборудования. По оценкам, ежегодно в Полтавской области образуется 10,144 тыс. тонн таких отходов, но из-за отсутствия системы переработки этот ресурс пока не используется.

Перспективы добычи и инвестиции

Несмотря на вызовы, связанные с войной, Полтавская область остается привлекательной для инвесторов. По словам Рябцева, иностранные компании готовы вкладывать средства в добычу полезных ископаемых, ведь учреждения предоставляют страхование от военных рисков.

Это открывает возможности для развития не только традиционной добычи нефти, газа или руд, но и переработки отходов для получения ценных металлов.

Как сообщалось, под Киевом, где сходятся Украинский кристаллический щит и Днепровско-Донецкая впадина, скрыты богатые залежи полезных ископаемых. Это уникальное геологическое строение, лежащее в основе исторического и культурного сердца Украины, подарило региону настоящие подземные сокровища.

Также вместо того чтобы быть одним из мировых лидеров по добыче золота, Украина обладает значительными, но пока не освоенными, месторождениями этого драгоценного металла. Геологические исследования подтверждают, что залежи золота есть по всей стране — от Карпат до Донбасса.