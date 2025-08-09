Як видобувають кам’яне вугілля в Україні — технології та методи

Видобуток вугілля. Фото: metinvest.media

Україна володіє значними запасами кам’яного вугілля — одним із ключових видів палива для промисловості та енергетики. Основні родовища зосереджені в Донецькому басейні, а також на Львівщині та Волині. Незважаючи на війну, галузь продовжує функціонувати, хоч і втратила частину потужностей через окупацію територій.

Після 2014 року Україна втратила доступ до майже половини шахт Донбасу. Повномасштабне вторгнення 2022 року ще більше ускладнило ситуацію, зазначають в Інституті геології.

Реклама

Читайте також:

Проте низка підприємств зуміла зберегти видобуток — частково завдяки модернізації, частково через критичну потребу в енергоресурсах.

Технології видобутку вугілля

Сучасний видобуток кам’яного вугілля в Україні здійснюється переважно підземним способом через шахти. Глибина залягання пластів у Донецькому басейні може сягати 1 200-1 500 м, що ускладнює процес. Шахтарі використовують механізовані комплекси, які включають комбайни для виймання вугілля, конвеєри для транспортування та системи вентиляції для безпеки.

"Україна має значний потенціал у вугільній промисловості, але потребує модернізації обладнання та підвищення безпеки праці", — зазначає Енциклопедія сучасної України.

Відкриті розрізи застосовуються рідше, переважно для бурого вугілля, але в деяких районах Західного Донбасу цей метод також використовується. Механізація видобутку в Україні досягла високого рівня: майже 100% виймання та транспортування вугілля в шахтах автоматизовано.

Основні регіони видобутку вугілля

Донецький вугільний басейн, розташований у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях, є серцем вугільної промисловості України. Тут видобувають різні марки вугілля: від довгополуменевого (Д) до коксівного (К) та антрациту (А).

Львівсько-Волинський басейн, що охоплюють Волинську та Львівську області, забезпечує менший обсяг, але вугілля тут має високу якість і використовується в енергетиці та металургії.

Кам’яне вугілля залишається важливим для енергетики

Попри плани зі зменшення вуглецевого сліду, кам’яне вугілля поки що залишається важливою частиною енергетичного балансу. У зимові періоди воно критично необхідне для запуску ТЕС, особливо під час дефіциту імпортного газу чи пошкодження ліній електропередач.

Також вугілля використовується у металургії — для виробництва коксу, без якого неможливе функціонування доменних печей. У мирний час галузь забезпечувала роботу великих комбінатів на сході країни.

Екологічні виклики вугільної промисловості

Видобуток вугілля має значний вплив на довкілля. Висока зольність (близько 25%) та сірчистість (2,5%) українського вугілля призводять до викидів шкідливих речовин під час спалювання. Шахтні води забруднюють ґрунти, а відвали породи займають великі території. Урядові програми передбачають рекультивацію земель, але прогрес у цьому напрямі повільний через брак фінансування.

Як повідомлялось, у зв'язку з наближенням російських військ до Покровська Україна була змушена припинити видобуток на місцевій шахті з видобутку коксівного вугілля. Це рішення ухвалили, щоб убезпечити працівників та обладнання в умовах підвищеної загрози.

Також ми розповідали, що через складну енергетичну ситуацію, спричинену повномасштабною війною, Україна шукає альтернативні джерела опалення. Одним з таких варіантів, що може стати заміною традиційним дровам чи торфу, є буре вугілля, яке підходить для опалення заміських будинків.