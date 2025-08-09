Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Видобуток кам’яного вугілля в Україні — що ховають глибини

Видобуток кам’яного вугілля в Україні — що ховають глибини

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 10:35
Як видобувають кам’яне вугілля в Україні — технології та методи
Видобуток вугілля. Фото: metinvest.media

Україна володіє значними запасами кам’яного вугілля — одним із ключових видів палива для промисловості та енергетики. Основні родовища зосереджені в Донецькому басейні, а також на Львівщині та Волині. Незважаючи на війну, галузь продовжує функціонувати, хоч і втратила частину потужностей через окупацію територій.

Після 2014 року Україна втратила доступ до майже половини шахт Донбасу. Повномасштабне вторгнення 2022 року ще більше ускладнило ситуацію, зазначають в Інституті геології

Реклама
Читайте також:

Проте низка підприємств зуміла зберегти видобуток — частково завдяки модернізації, частково через критичну потребу в енергоресурсах.

Технології видобутку вугілля

Сучасний видобуток кам’яного вугілля в Україні здійснюється переважно підземним способом через шахти. Глибина залягання пластів у Донецькому басейні може сягати 1 200-1 500 м, що ускладнює процес. Шахтарі використовують механізовані комплекси, які включають комбайни для виймання вугілля, конвеєри для транспортування та системи вентиляції для безпеки.

"Україна має значний потенціал у вугільній промисловості, але потребує модернізації обладнання та підвищення безпеки праці", — зазначає Енциклопедія сучасної України.

Відкриті розрізи застосовуються рідше, переважно для бурого вугілля, але в деяких районах Західного Донбасу цей метод також використовується. Механізація видобутку в Україні досягла високого рівня: майже 100% виймання та транспортування вугілля в шахтах автоматизовано.

Основні регіони видобутку вугілля

Донецький вугільний басейн, розташований у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях, є серцем вугільної промисловості України. Тут видобувають різні марки вугілля: від довгополуменевого (Д) до коксівного (К) та антрациту (А). 

Львівсько-Волинський басейн, що охоплюють Волинську та Львівську області, забезпечує менший обсяг, але вугілля тут має високу якість і використовується в енергетиці та металургії.

Кам’яне вугілля залишається важливим для енергетики

Попри плани зі зменшення вуглецевого сліду, кам’яне вугілля поки що залишається важливою частиною енергетичного балансу. У зимові періоди воно критично необхідне для запуску ТЕС, особливо під час дефіциту імпортного газу чи пошкодження ліній електропередач.

Також вугілля використовується у металургії — для виробництва коксу, без якого неможливе функціонування доменних печей. У мирний час галузь забезпечувала роботу великих комбінатів на сході країни.

Екологічні виклики вугільної промисловості

Видобуток вугілля має значний вплив на довкілля. Висока зольність (близько 25%) та сірчистість (2,5%) українського вугілля призводять до викидів шкідливих речовин під час спалювання. Шахтні води забруднюють ґрунти, а відвали породи займають великі території. Урядові програми передбачають рекультивацію земель, але прогрес у цьому напрямі повільний через брак фінансування.

Як повідомлялось, у зв'язку з наближенням російських військ до Покровська Україна була змушена припинити видобуток на місцевій шахті з видобутку коксівного вугілля. Це рішення ухвалили, щоб убезпечити працівників та обладнання в умовах підвищеної загрози.

Також ми розповідали, що через складну енергетичну ситуацію, спричинену повномасштабною війною, Україна шукає альтернативні джерела опалення. Одним з таких варіантів, що може стати заміною традиційним дровам чи торфу, є буре вугілля, яке підходить для опалення заміських будинків.

вугілля видобуток корисних копалин видобуток видобуток руд корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації