Как добывают каменный уголь в Украине — технологии и методы

Украина обладает значительными запасами каменного угля — одним из ключевых видов топлива для промышленности и энергетики. Основные месторождения сосредоточены в Донецком бассейне, а также во Львовской области и Волыни. Несмотря на войну, отрасль продолжает функционировать, хотя и потеряла часть мощностей из-за оккупации территорий.

После 2014 года Украина потеряла доступ к почти половине шахт Донбасса. Полномасштабное вторжение в 2022 году еще больше осложнило ситуацию, отмечают в Институте геологии.

Однако ряд предприятий сумел сохранить добычу — частично благодаря модернизации, частично из-за критической потребности в энергоресурсах.

Технологии добычи угля

Современная добыча каменного угля в Украине осуществляется преимущественно подземным способом через шахты. Глубина залегания пластов в Донецком бассейне может достигать 1 200-1 500 м, что усложняет процесс. Шахтеры используют механизированные комплексы, которые включают комбайны для выемки угля, конвейеры для транспортировки и системы вентиляции для безопасности.

"Украина имеет значительный потенциал в угольной промышленности, но нуждается в модернизации оборудования и повышении безопасности труда", — отмечает Энциклопедия современной Украины.

Открытые разрезы применяются реже, преимущественно для бурого угля, но в некоторых районах Западного Донбасса этот метод также используется. Механизация добычи в Украине достигла высокого уровня: почти 100% выемки и транспортировки угля в шахтах автоматизированы.

Основные регионы добычи угля

Донецкий угольный бассейн, расположенный в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Харьковской областях, является сердцем угольной промышленности Украины. Здесь добывают различные марки угля: от длиннопламенного (Д) до коксующегося (К) и антрацита (А).

Львовско-Волынский бассейн, охватывающий Волынскую и Львовскую области, обеспечивает меньший объем, но уголь здесь имеет высокое качество и используется в энергетике и металлургии.

Каменный уголь остается важным для энергетики

Несмотря на планы по уменьшению углеродного следа, каменный уголь пока остается важной частью энергетического баланса. В зимние периоды он критически необходим для запуска ТЭС, особенно во время дефицита импортного газа или повреждения линий электропередач.

Также уголь используется в металлургии — для производства кокса, без которого невозможно функционирование доменных печей. В мирное время отрасль обеспечивала работу крупных комбинатов на востоке страны.

Экологические вызовы угольной промышленности

Добыча угля оказывает значительное влияние на окружающую среду. Высокая зольность (около 25%) и сернистость (2,5%) украинского угля приводят к выбросам вредных веществ при сжигании. Шахтные воды загрязняют почву, а отвалы породы занимают большие территории. Правительственные программы предусматривают рекультивацию земель, но прогресс в этом направлении медленный из-за нехватки финансирования.

Как сообщалось, в связи с приближением российских войск к Покровску Украина была вынуждена прекратить добычу на местной шахте по добыче коксующегося угля. Это решение приняли, чтобы обезопасить работников и оборудование в условиях повышенной угрозы.

Также мы рассказывали, что из-за сложной энергетической ситуации, вызванной полномасштабной войной, Украина ищет альтернативные источники отопления. Одним из таких вариантов, который может стать заменой традиционным дровам или торфу, является бурый уголь, который подходит для отопления загородных домов.