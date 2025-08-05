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Головна Індустрії Найбільше родовище бурого вугілля в Україні — що з ним зараз

Найбільше родовище бурого вугілля в Україні — що з ним зараз

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 10:35
Родовища з бурим вугіллям в Україні — де найбільші поклади корисної копалини
Розвантаження вугілля. Фото: УНІАН

Українцям, які опалюють свої заміські будинки за допомогою котлів, добре відомі різні види палива, наприклад дрова чи торф. Але складна енергетична ситуація через повномасштабну війну з Росією може змусити нашу країну займатися пошуком альтернативних варіантів енергетичних джерел. І одним із них може бути буре вугілля.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відомо про видобуток бурого вугілля в Україні. 

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Що відомо про видобуток бурого вугілля 

Поклади бурого вугілля в Україні, як йдеться на сайті Інституту геології, оцінюють до двох з половиною мільярдів тонн. Так, на території країни є 80 родовищ з бурим вугіллям, однак активна розробка відбувається лише на трьох з них. Основну частину покладів корисної копалини знайшли у Дніпровському буровугільному басейні, у межах семи областей:

  • Київської;
  • Житомирської;
  • Черкаської;
  • Кіровоградської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Вінницької. 

Видобуток бурого вугілля стартував ще у 1871 році, але вже до кінця ХІХ століття від робіт відмовилися через конкуренцію із донецьким вугіллям. У 50‑х роках минулого століття про буре вугілля згадали знову, а пік освоєння родовища в Олександрії припав в період з 1960 по 1970 роки, коли на Кіровоградщині щороку добували до 10 млн тонн на рік. Тим часом на місцевих збагачувальних фабриках випускали до 4 млн тонн вугільних брикетів. 

Коли ж настали 1990-ті роки, держава вирішила не дотувати підприємства, які займалися видобутком бурого вугілля. З часом уся збудована на родовищах інфраструктура почала руйнуватися, а галузь занепала.

У 2014 році з'явилася інформація, що в роботу запускають родовище із бурим вугіллям у Черкаській області. Йшлося про те, що це родовище — одне з небагатьох, яке має якісне вугілля. Наявні поклади у майже 7,7 млн тонн, дозволяють видобувати корисну копалину впродовж 30 років.

Перспективи бурого вугілля

Попри значні запаси, країна мало використовує потенціал цього енергетичного ресурсу, хоча буре вугілля могло б замінити імпортний газ в українському теплопостачанні. До того ж хімічні властивості корисної копалини дозволяють використовувати її у різних галузях економіки. Наприклад, на бурому вугіллі у суміші із кам’яним вугіллям можуть працювати вітчизняні ТЕЦ і ТЕС та виробляти із нього водовугільне паливо і навіть дизельне пальне. 

Раніше ми розповідали про ще одну стратегічну сировину, поклади якої є в Україні. Мова про білу глину, яка є важливою для виробництва кераміки, фармацевтики, паперу. Дізнавайтесь також, де розташовані титанові родовища в Україні. 

вугілля сфера енергетики енергетика альтернативна енергетика буре вугілля
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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