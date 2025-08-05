Месторождения с бурым углем в Украине — где самые большие залежи полезного ископаемого

Разгрузка угля. Фото: УНИАН

Украинцам, которые отапливают свои загородные дома с помощью котлов, хорошо известны различные виды топлива, например дрова или торф. Но сложная энергетическая ситуация из-за полномасштабной войны с Россией может заставить нашу страну заниматься поиском альтернативных вариантов энергетических источников. И одним из них может быть бурый уголь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что известно о добыче бурого угля в Украине.

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Что известно о добыче бурого угля

Залежи бурого угля в Украине, как говорится на сайте Института геологии, оценивают до двух с половиной миллиардов тонн. Так, на территории страны есть 80 месторождений с бурым углем, однако активная разработка происходит только на трех из них. Основную часть залежей полезного ископаемого нашли в Днепровском буроугольном бассейне, в пределах семи областей:

Киевской;

Житомирской;

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Винницкой.

Добыча бурого угля стартовала еще в 1871 году, но уже к концу XIX века от работ отказались из-за конкуренции с донецким углем. В 50-х годах прошлого века о буром угле вспомнили снова, а пик освоения месторождения в Александрии пришелся в период с 1960 по 1970 годы, когда на Кировоградщине ежегодно добывали до 10 млн тонн в год. Тем временем на местных обогатительных фабриках выпускали до 4 млн тонн угольных брикетов.

Когда же наступили 1990-е годы, государство решило не дотировать предприятия, которые занимались добычей бурого угля. Со временем вся построенная на месторождениях инфраструктура начала разрушаться, а отрасль пришла в упадок.

В 2014 году появилась информация, что в работу запускают месторождение с бурым углем в Черкасской области. Речь шла о том, что это месторождение — одно из немногих, которое имеет качественный уголь. Имеющиеся залежи в почти 7,7 млн тонн, позволяют добывать полезное ископаемое в течение 30 лет.

Потенциал бурого угля

Несмотря на значительные запасы, страна мало использует потенциал этого энергетического ресурса, хотя бурый уголь мог бы заменить импортный газ в украинском теплоснабжении. К тому же химические свойства полезного ископаемого позволяют использовать его в различных отраслях экономики. Например, на буром угле в смеси с каменным углем могут работать отечественные ТЭЦ и ТЭС и производить из него водоугольное и даже дизельное топливо.

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