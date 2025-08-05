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Главная Индустрии Крупнейшее месторождение бурого угля в Украине — что с ним сейчас

Крупнейшее месторождение бурого угля в Украине — что с ним сейчас

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 10:35
Месторождения с бурым углем в Украине — где самые большие залежи полезного ископаемого
Разгрузка угля. Фото: УНИАН

Украинцам, которые отапливают свои загородные дома с помощью котлов, хорошо известны различные виды топлива, например дрова или торф. Но сложная энергетическая ситуация из-за полномасштабной войны с Россией может заставить нашу страну заниматься поиском альтернативных вариантов энергетических источников. И одним из них может быть бурый уголь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что известно о добыче бурого угля в Украине.

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Что известно о добыче бурого угля

Залежи бурого угля в Украине, как говорится на сайте Института геологии, оценивают до двух с половиной миллиардов тонн. Так, на территории страны есть 80 месторождений с бурым углем, однако активная разработка происходит только на трех из них. Основную часть залежей полезного ископаемого нашли в Днепровском буроугольном бассейне, в пределах семи областей:

  • Киевской;
  • Житомирской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Винницкой.

Добыча бурого угля стартовала еще в 1871 году, но уже к концу XIX века от работ отказались из-за конкуренции с донецким углем. В 50-х годах прошлого века о буром угле вспомнили снова, а пик освоения месторождения в Александрии пришелся в период с 1960 по 1970 годы, когда на Кировоградщине ежегодно добывали до 10 млн тонн в год. Тем временем на местных обогатительных фабриках выпускали до 4 млн тонн угольных брикетов.

Когда же наступили 1990-е годы, государство решило не дотировать предприятия, которые занимались добычей бурого угля. Со временем вся построенная на месторождениях инфраструктура начала разрушаться, а отрасль пришла в упадок.

В 2014 году появилась информация, что в работу запускают месторождение с бурым углем в Черкасской области. Речь шла о том, что это месторождение — одно из немногих, которое имеет качественный уголь. Имеющиеся залежи в почти 7,7 млн тонн, позволяют добывать полезное ископаемое в течение 30 лет.

Потенциал бурого угля

Несмотря на значительные запасы, страна мало использует потенциал этого энергетического ресурса, хотя бурый уголь мог бы заменить импортный газ в украинском теплоснабжении. К тому же химические свойства полезного ископаемого позволяют использовать его в различных отраслях экономики. Например, на буром угле в смеси с каменным углем могут работать отечественные ТЭЦ и ТЭС и производить из него водоугольное и даже дизельное топливо.

Ранее мы рассказывали об еще одном стратегическом сырье, залежи которого есть в Украине. Речь о белой глине, которая является важной для производства керамики, фармацевтики, бумаги. Узнавайте также, где расположены титановые месторождения в Украине.

уголь сфера энергетики энергетика альтернативная энергетика бурый уголь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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