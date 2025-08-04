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Головна Індустрії Титанові родовища — де зосереджене головне багатство України

Титанові родовища — де зосереджене головне багатство України

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 06:20
Географія стратегічного ресурсу — де найбільше титану в Україні
Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay

Титан — один із найбільш стратегічно важливих металів сучасності. Він незамінний у високотехнологічній, оборонній, авіаційній та космічній галузях. Україна входить до числа країн, які мають значні запаси цього рідкісного ресурсу.

Новини.LIVE розповідають, в яких регіонах України зосереджені найбільші поклади титану.

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"Україна — значний виробник титану на світовому ринку. Вона посідає восьме місце у світі за запасами ільменіту — мінералу, з якого видобувають титан. Це становить 20% усіх світових запасів. 2004 року запаси українського ільменіту становили 5,9 мільйона тонн. І лише Україна, Китай і США мають повний цикл виробництва титанового прокату", — зазначив експерт Андрій Вільненко в інтерв'ю "Урядовому кур'єру"

Де в Україні є родовища титану

Усього в Україні розвідано 40 родовищ, з яких 12 глибоко розвідано і розпочато промислове видобування. 

Обсяги запасів за областями, за інформацію на Порталі даних видобувної галузі України, такі:

  • Житомирська — 0,22 млрд тонн;
  • Дніпропетровська — 0,10 млрд тонн.

Титанові (ільменітові) концентрати одержує Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області та Вільногірський державний гірничо-металургійний — у Дніпропетровській. Розвіданими запасами титанових руд обидва комбінати забезпечені на чималу перспективу. 

Запаси таких руд в Україні зосереджені переважно у великому Стремигородському апатит-ільменітовому родовищі  та меншому за розмірами — Федорівському. Обидва родовища знаходяться на Житомирщині.

Основні запаси титану в Україні належать до великих розсипних родовищ — Малишевського (Дніпропетровська область) та Іршанського (Житомирська). Значні запаси зосереджено в Стремигородському родовищі на Житомирщині, але воно поки що перебуває на стадії проєктування. 

Раніше ми розповідали, де знаходиться та чим унікальне Тарасівське родовище титану. 

Також дізнавайтеся, які таємниці ховаються в надрах Іршанського родовища

промисловість видобуток Титан корисні копалини кар'єр
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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