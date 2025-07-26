Видобуток титану в Україні — які родовища є найбільшими та де вони знаходяться

Техніка на родовищі. Фото: Кадр з відео

Титан — рідкісний та вкрай необхідний метал. Він має вирішальне значення для оборонного сектора, суднобудування, літакобудування та розвитку передових технологій. Тим часом Україна є одним зі світових лідерів за запасами цього стратегічного ресурсу, оскільки на території нашої держави зосереджено майже 20% світових покладів ільменіту, який є основним джерелом титану.

Редакція Новини.LIVE розповідає про поклади титанових руд в Україні.

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Іршанське родовище

На території Житомирської області, зосереджені одні з найбільших покладів титанових руд у Європі. Іршанське родовище відкрили ще у 1950-х роках, тут видобувають ільменітові та рутил-циркон-ільменітові розсипи кайнозойського періоду.

На родовищі є кілька кар'єрів з рудоносними пісками, які приховують у собі ільменіт та інші цінні мінерали, серед яких циркон та рутил. На базі родовища був створений Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) забезпечує значну частку українського видобутку титану.

Стремигородське родовище

Ще одне місце з покладами титанових руд на Житомирщині з унікальною комплексністю: крім титану тут відбувається видобуток апатиту для виробництва добрив. Загалом Стремигородське родовище має одні із найбільших у Європі запаси титанової руди.

Носачівське родовище

На родовищі у Черкаській області видобувають апатит-ільменітові руди, де у товарну продукцію можуть перетворитися навіть відходи.

Носачівське родовище лише планують активно розробляти. Для цього потрібно залучити кошти у розмірі 500 млн доларів, щоб збудувати гірничо-збагачувальний комбінат.

Бирзулівське родовище

Під час робіт тут видобувають ільменіт. Розсипне родовище в Новомиргородському районі на Кіровоградщині забезпечує до 2% світового видобутку ільменіту.

Самотканське родовище

Вважається, що запаси на цьому родовищі у Дніпропетровській області є необмеженими. Тут видобувають прибережно-морські розсипи, багаті на лейкоксенізований ільменіт, рутил та циркон. Продукцію, видобуту на цьому родовищі, активно експортують за кордон.

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