Ціни на залізну руду досягли максимальних значень — що відбувається

Кар'єр гірничо-збагачувального комбінату. Фото: УНІАН

У липні 2025 року на світовому ринку зростали ціни на залізну руду. Так, вересневі ф’ючерси на Далянській біржі сягнули 112,74 долара за тонну — вперше з лютого.

Як повідомляється на сайті Gmk.Center, контракти на серпень теж зросли. Зокрема на Сінгапурській біржі ф'ючерси підвищилися до 103,6 долара за тонну.

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Чому дорожчає руда

Перша причина — заява КНР про будівництво надпотужної гідроелектростаніції з сумарною потужністю у 60 ГВт.

"Ініціатива підживила сподівання на зростання довгострокового попиту на сталь у Китаї, особливо в сегменті довгомірного прокату. Як наслідок, підвищилась активність трейдерів на ф’ючерсному ринку та укладання реальних угод", — йдеться у повідомленні.

Друга причина, яка була каталізатором для зростання цін на руду — стабільна робота китайських металургійних підприємств, попри сезонне уповільнення. Так, обссяги виробництва чавуну були відносно високими, а на деяких заводах виробництво пришвидшилось.

Що буде далі з цінами

Хоч руда у липні й дорожчала, на ринку фіксувалися незначні просідання цін. Наприклад, через заяву міністерства промисловості КНР про структурні реформи та виведення застарілих потужностей, у сталевому секторі виникло занепокоєння, що попит на сировину впаде. Подібні сигнали впливали на ф'ючерси, прибутки яких зростали й призводили корекційного зниження цін.

Тим часом аналітики кажуть про сприятливі базові умови на ринку залізної руди. Так, пропозиція з боку основних експортерів дещо знизилась, а у короткостроковій перспективі ціни на залізну руду залишатимуться волатильними, проте з переважно висхідним трендом. Головний ризик, який моде порушити стабільність на ринку — можливе зниження виплавки сталі, якщо буде реалізовано нові квоти або обмеження.

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