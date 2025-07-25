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Головна Індустрії Вперше з лютого — яка важлива копалина додала у ціні

Вперше з лютого — яка важлива копалина додала у ціні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:20
Ціни на залізну руду досягли максимальних значень — що відбувається
Кар'єр гірничо-збагачувального комбінату. Фото: УНІАН

У липні 2025 року на світовому ринку зростали ціни на залізну руду. Так, вересневі ф’ючерси на Далянській біржі сягнули 112,74 долара за тонну — вперше з лютого. 

Як повідомляється на сайті Gmk.Center, контракти на серпень теж зросли. Зокрема на Сінгапурській біржі ф'ючерси підвищилися до 103,6 долара за тонну.

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Чому дорожчає руда

Перша причина — заява КНР про будівництво надпотужної гідроелектростаніції з сумарною потужністю у 60 ГВт. 

"Ініціатива підживила сподівання на зростання довгострокового попиту на сталь у Китаї, особливо в сегменті довгомірного прокату. Як наслідок, підвищилась активність трейдерів на ф’ючерсному ринку та укладання реальних угод", — йдеться у повідомленні.

Друга причина, яка була каталізатором для зростання цін на руду — стабільна робота китайських металургійних підприємств, попри сезонне уповільнення. Так, обссяги виробництва чавуну були відносно високими, а на деяких заводах виробництво пришвидшилось.

Що буде далі з цінами 

Хоч руда у липні й дорожчала, на ринку фіксувалися незначні просідання цін. Наприклад, через заяву міністерства промисловості КНР про структурні реформи та виведення застарілих потужностей, у сталевому секторі виникло занепокоєння, що попит на сировину впаде. Подібні сигнали впливали на ф'ючерси, прибутки яких зростали й призводили корекційного зниження цін.

Тим часом аналітики кажуть про сприятливі базові умови на ринку залізної руди. Так, пропозиція з боку основних експортерів дещо знизилась, а у короткостроковій перспективі ціни на залізну руду залишатимуться волатильними, проте з переважно висхідним трендом. Головний ризик, який моде порушити стабільність на ринку —  можливе зниження виплавки сталі, якщо буде реалізовано нові квоти або обмеження.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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