Видобуток граніту в Україні — у яких регіонах його добувають

Де в Україні є граніт та найбільше родовище з видобутку
Граніт — красивий та міцний матеріал, з якого виготовляють плитку та бруківку. Цю гірську породу з давніх часів використовують як будівельний матеріал, адже це міцний і довговічний камінь з різноманітними відтінками. По всьому світу налічується близько 200 кар'єрів і родовищ розроблюваного граніту. Місця, де видобувають граніт, існують й в Україні.
Редакція Новини.LIVE розповідає, в яких регіонах нашої країни можна добувати граніт.
Де та який граніт видобувають в Україні
Поклади граніту, за даними Інституту геології України, є у понад 20 кар'єрах, значна частина яких розташована у Житомирській області:
- Омелянівське та Лезниківське родовища;
- Габро-Букинське родовище;
- Коростишівський кар'єр;
- Покостівський кар'єр;
- Осниківське родовище;
- Межиріченське родовище.
Крім Житомирщини граніт в Україні видобувають у Київській, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях.
"Безперечним лідером по кількості підрахованих запасів є Коростишівське родовище в Житомирській області, де видобувається як щебінь, так і блочне каміння, а сумарні розвідані запаси сягають 13 млн.куб. метрів. Завдяки високій естетичності та стійкості до зношування Коростишівські граніти високо ціняться, як в Україні, так і у світі, тому значна частина готової продукції експортується", — йдеться на сайті Інституту геології.
У чому унікальність українського граніту
В Україні добувають близько 30 видів граніту з високою міцністю. Також серед переваг українського граніту можна виокремити:
- Доступність — завдяки достатній кількості місць для видобутку, ціна на український граніт доступніша за імпортні аналоги.
- Екологічність — у граніті відсутні шкідливі речовини.
- Довговічність — завдяки своїй міцності та стійкості до зовнішніх впливів, граніт має довгий термін служби, тож його вигідно використовувати в будівництві.
- Універсальність — гранітний камінь можна брати, щоб створювати різні елементи дизайну.
Нагадаємо, що на одному із найстаріших родовищ в Україні планують відновити видобуток солі. Також ми розповідали, які корисні копалини є на Закарпатті.
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