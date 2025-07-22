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Головна Індустрії Де в Україні є граніт та найбільше родовище з видобутку

Де в Україні є граніт та найбільше родовище з видобутку

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 13:15
Видобуток граніту в Україні — у яких регіонах його добувають
Один із кар'єрів в Україні. Фото: УНІАН

Граніт — красивий та міцний матеріал, з якого виготовляють плитку та бруківку. Цю гірську породу з давніх часів використовують як будівельний матеріал, адже це міцний і довговічний камінь з різноманітними відтінками. По всьому світу налічується близько 200 кар'єрів і родовищ розроблюваного граніту. Місця, де видобувають граніт, існують й в Україні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, в яких регіонах нашої країни можна добувати граніт.   

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Де та який граніт видобувають в Україні

Поклади граніту, за даними Інституту геології України, є у понад 20 кар'єрах, значна частина яких розташована у Житомирській області:

  • Омелянівське та Лезниківське родовища;
  • Габро-Букинське родовище;
  • Коростишівський кар'єр;
  • Покостівський кар'єр;
  • Осниківське родовище;
  • Межиріченське родовище.

Крім Житомирщини граніт в Україні видобувають у Київській, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях.

"Безперечним лідером по кількості підрахованих запасів є Коростишівське родовище в Житомирській області, де видобувається як щебінь, так і блочне каміння, а сумарні розвідані запаси сягають 13 млн.куб. метрів. Завдяки високій естетичності та стійкості до зношування Коростишівські граніти високо ціняться, як в Україні, так і у світі, тому значна частина готової продукції експортується", — йдеться на сайті Інституту геології. 

У чому унікальність українського граніту 

В Україні добувають близько 30 видів граніту з високою міцністю. Також серед переваг українського граніту можна виокремити: 

  • Доступність — завдяки достатній кількості місць для видобутку, ціна на український граніт доступніша за імпортні аналоги. 
  • Екологічність —  у граніті відсутні шкідливі речовини.
  • Довговічність — завдяки своїй міцності та стійкості до зовнішніх впливів, граніт має довгий термін служби, тож його вигідно використовувати в будівництві. 
  • Універсальність — гранітний камінь можна брати, щоб створювати різні елементи дизайну.  

Нагадаємо, що на одному із найстаріших родовищ в Україні планують відновити видобуток солі. Також ми розповідали, які корисні копалини є на Закарпатті. 

Житомирська область видобуток кар'єр Коростишівський кар'єр граніт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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