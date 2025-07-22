Добыча гранита в Украине — в каких регионах его добывают

Где в Украине есть гранит и самое большое месторождение по добыче
Гранит — красивый и прочный материал, из которого изготавливают плитку и брусчатку. Эту горную породу с давних времен используют как строительный материал, ведь это прочный и долговечный камень с разнообразными оттенками. По всему миру насчитывается около 200 карьеров и месторождений разрабатываемого гранита. Места, где добывают гранит, существуют и в Украине.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких регионах нашей страны можно добывать гранит.
Где и какой гранит добывают в Украине
Залежи гранита, по данным Института геологии Украины, есть в более 20 карьерах, значительная часть которых расположена в Житомирской области:
- Омельяновское и Лезниковское месторождения;
- Габро-Букинское месторождение;
- Коростышевский карьер;
- Покостовский карьер;
- Осниковское месторождение;
- Межириченское месторождение.
Кроме Житомирщины гранит в Украине добывают в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.
"Бесспорным лидером по количеству подсчитанных запасов является Коростышевское месторождение в Житомирской области, где добывается как щебень, так и блочный камень, а суммарные разведанные запасы достигают 13 млн.куб. метров. Благодаря высокой эстетичности и устойчивости к износу Коростышевские граниты высоко ценятся, как в Украине, так и в мире, поэтому значительная часть готовой продукции экспортируется", — говорится на сайте Института геологии.
В чем уникальность украинского гранита
В Украине добывают около 30 видов гранита с высокой прочностью. Также среди преимуществ украинского гранита можно выделить:
- Доступность — благодаря достаточному количеству мест для добычи, цена на украинский гранит доступнее импортных аналогов.
- Экологичность — в граните отсутствуют вредные вещества.
- Долговечность — благодаря своей прочности и устойчивости к внешним воздействиям, гранит имеет долгий срок службы, поэтому его выгодно использовать в строительстве.
- Универсальность — гранитный камень можно брать, чтобы создавать различные элементы дизайна.
Напомним, что на одном из старейших месторождений в Украине планируют возобновить добычу соли. Также мы рассказывали, какие полезные ископаемые есть на Закарпатье.
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