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Где в Украине есть гранит и самое большое месторождение по добыче

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 13:15
Добыча гранита в Украине — в каких регионах его добывают
Один из карьеров в Украине. Фото: УНИАН

Гранит — красивый и прочный материал, из которого изготавливают плитку и брусчатку. Эту горную породу с давних времен используют как строительный материал, ведь это прочный и долговечный камень с разнообразными оттенками. По всему миру насчитывается около 200 карьеров и месторождений разрабатываемого гранита. Места, где добывают гранит, существуют и в Украине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких регионах нашей страны можно добывать гранит.

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Где и какой гранит добывают в Украине

Залежи гранита, по данным Института геологии Украины, есть в более 20 карьерах, значительная часть которых расположена в Житомирской области:

  • Омельяновское и Лезниковское месторождения;
  • Габро-Букинское месторождение;
  • Коростышевский карьер;
  • Покостовский карьер;
  • Осниковское месторождение;
  • Межириченское месторождение.

Кроме Житомирщины гранит в Украине добывают в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.

"Бесспорным лидером по количеству подсчитанных запасов является Коростышевское месторождение в Житомирской области, где добывается как щебень, так и блочный камень, а суммарные разведанные запасы достигают 13 млн.куб. метров. Благодаря высокой эстетичности и устойчивости к износу Коростышевские граниты высоко ценятся, как в Украине, так и в мире, поэтому значительная часть готовой продукции экспортируется", — говорится на сайте Института геологии.

В чем уникальность украинского гранита

В Украине добывают около 30 видов гранита с высокой прочностью. Также среди преимуществ украинского гранита можно выделить:

  • Доступность — благодаря достаточному количеству мест для добычи, цена на украинский гранит доступнее импортных аналогов.
  • Экологичность — в граните отсутствуют вредные вещества.
  • Долговечность — благодаря своей прочности и устойчивости к внешним воздействиям, гранит имеет долгий срок службы, поэтому его выгодно использовать в строительстве.
  • Универсальность — гранитный камень можно брать, чтобы создавать различные элементы дизайна.

Напомним, что на одном из старейших месторождений в Украине планируют возобновить добычу соли. Также мы рассказывали, какие полезные ископаемые есть на Закарпатье.

Житомирская область добыча карьер Коростышевский карьер гранит
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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