Добыча гранита в Украине — в каких регионах его добывают

Один из карьеров в Украине. Фото: УНИАН

Гранит — красивый и прочный материал, из которого изготавливают плитку и брусчатку. Эту горную породу с давних времен используют как строительный материал, ведь это прочный и долговечный камень с разнообразными оттенками. По всему миру насчитывается около 200 карьеров и месторождений разрабатываемого гранита. Места, где добывают гранит, существуют и в Украине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких регионах нашей страны можно добывать гранит.

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Залежи гранита, по данным Института геологии Украины, есть в более 20 карьерах, значительная часть которых расположена в Житомирской области:

Омельяновское и Лезниковское месторождения;

Габро-Букинское месторождение;

Коростышевский карьер;

Покостовский карьер;

Осниковское месторождение;

Межириченское месторождение.

Кроме Житомирщины гранит в Украине добывают в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.

"Бесспорным лидером по количеству подсчитанных запасов является Коростышевское месторождение в Житомирской области, где добывается как щебень, так и блочный камень, а суммарные разведанные запасы достигают 13 млн.куб. метров. Благодаря высокой эстетичности и устойчивости к износу Коростышевские граниты высоко ценятся, как в Украине, так и в мире, поэтому значительная часть готовой продукции экспортируется", — говорится на сайте Института геологии.

В чем уникальность украинского гранита

В Украине добывают около 30 видов гранита с высокой прочностью. Также среди преимуществ украинского гранита можно выделить:

Доступность — благодаря достаточному количеству мест для добычи, цена на украинский гранит доступнее импортных аналогов.

Экологичность — в граните отсутствуют вредные вещества.

Долговечность — благодаря своей прочности и устойчивости к внешним воздействиям, гранит имеет долгий срок службы, поэтому его выгодно использовать в строительстве.

Универсальность — гранитный камень можно брать, чтобы создавать различные элементы дизайна.

Напомним, что на одном из старейших месторождений в Украине планируют возобновить добычу соли. Также мы рассказывали, какие полезные ископаемые есть на Закарпатье.