Цены на железную руду достигли максимальных значений — что происходит

Карьер горно-обогатительного комбината. Фото: УНИАН

В июле 2025 года на мировом рынке росли цены на железную руду. Так, сентябрьские фьючерсы на Далянской бирже достигли 112,74 доллара за тонну — впервые с февраля.

Как сообщается на сайте Gmk.Center, контракты на август тоже выросли. В частности, на Сингапурской бирже фьючерсы повысились до 103,6 доллара за тонну.

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Почему дорожает руда

Первая причина — заявление КНР о строительстве сверхмощной гидроэлектростанции с суммарной мощностью в 60 ГВт.

"Инициатива подпитала надежды на рост долгосрочного спроса на сталь в Китае, особенно в сегменте длинномерного проката. Как следствие, повысилась активность трейдеров на фьючерсном рынке и заключение реальных сделок", — говорится в сообщении.

Вторая причина, которая была катализатором для роста цен на руду — стабильная работа китайских металлургических предприятий, несмотря на сезонное замедление. Так, объемы производства чугуна были относительно высокими, а на некоторых заводах производство ускорилось.

Что будет дальше с ценами

Хоть руда в июле и дорожала, на рынке фиксировались незначительные проседания цен. Например, из-за заявления министерства промышленности КНР о структурных реформах и выводе устаревших мощностей, в стальном секторе возникло беспокойство, что спрос на сырье упадет. Подобные сигналы влияли на фьючерсы, прибыли которых росли и приводили к коррекционному снижению цен.

Тем времене аналитики говорят о благоприятных базовых условиях на рынке железной руды. Так, предложение со стороны основных экспортеров несколько снизилось, а в краткосрочной перспективе цены на железную руду будут оставаться волатильными, однако с преимущественно восходящим трендом. Главный риск, который может нарушить стабильность на рынке — возможное снижение выплавки стали, если будут реализованы новые квоты или ограничения.

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