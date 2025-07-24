Де в Україні багато золота та які регіони перспективні для видобутку

Золото у долонях. Фото: Freepik

Золото завжди асоціювалося з багатством, стабільністю та можливостями. У 2025 році Україна залишається країною з унікальним потенціалом для видобутку цього дорогоцінного металу, хоча його запаси розподілені нерівномірно.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де ховається золото в Україні та які регіони перспективні.

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Поклади золота в Закарпатті

Закарпатська область традиційно вважається перспективною для пошуку золота. Одне з найбільш вивчених родовищ — Мужіївське, поблизу кордону з Угорщиною. Геологи продовжують роботи в цьому регіоні, зосереджуючи увагу на прилеглих ділянках із потенціалом для глибшого буріння. Після тривалої паузи в розробці Мужіївського родовища нові технології дозволяють оцінити раніше недоступні горизонти.

Закарпаття приваблює не лише наявністю золота, але й зручною логістикою — близькість до кордону може полегшити експорт готової продукції. Проте через екологічні ризики, діє суворий контроль з боку держави щодо відповідності проєктів сучасним стандартам сталого розвитку.

Золото в Дніпровсько-Донецькій западині

Центральна Україна, зокрема території навколо Полтавської та Дніпропетровської областей, розташовані на межі так званої Дніпровсько-Донецької западини — геологічної структури, що містить не лише газ і нафту, але й рідкісні метали, включно з золотом. Саме тут ведуться геохімічні дослідження для уточнення наявності розсипного золота.

Пошуки в цій зоні зосереджені переважно на давніх річкових руслах, де століттями накопичувалися піски з мікрочастинками золота. Сучасні методи, як-от дистанційне зондування землі, дозволяють без масштабного втручання у ландшафт ідентифікувати найбільш перспективні ділянки.

Карпати продовжують зберігати золотоносні зони

Українські Карпати — ще одна зона з перспективою промислового видобутку золота. Особливу увагу привертає Яблунівське родовище в Івано-Франківській області. Тут уже були розвідані рудні тіла з вмістом золота та срібла, а останні дослідження підтвердили наявність нових гідротермальних систем, що можуть містити дорогоцінні метали.

У гірських районах значну роль відіграє питання доступу та інфраструктури. Проте потенціал залучення міжнародних інвесторів, які спеціалізуються на гірничо-рудній галузі, створює передумови для активного розвитку вже в найближчі роки.

Розсипне золото в руслах річок

Все більшої популярності набуває пошук золота в руслах малих річок, особливо на півночі Чернігівщини, у Київській та Житомирській областях. Це переважно розсипні поклади — дрібні частинки золота, що накопичувалися у ґрунті після ерозії родовищ.

Такі ділянки привабливі тим, що не потребують складної техніки — тут часто працюють дрібні підприємства з мобільним обладнанням, а в деяких випадках навіть "хобі-геологи".

Як зазначає вчителька географії за освітою та блогерка Валерія Яновська, родовища золота знайдені практично по всій території України.

"Родовища золота знайдені чи не по усій Україні. І в Карпатській провінції, і в Українському кристалічному щиті, і на Донбасі, і в Приазов'ї", — наголошує вона.

Геологічна служба України визначила перспективні зони

До карти перспективних родовищ золота від Державної служби геології та надр входять:

Мужіївське родовище (Закарпаття);

Яблунівське родовище (Івано-Франківщина);

Бобриківське родовище (Кіровоградщина);

Старокостянтинівський район (Хмельниччина).

Ці об’єкти отримують пріоритет у державних програмах розвитку надрокористування. Уряд планує створити прозорі умови для інвесторів, одночасно захищаючи інтереси місцевих громад.

Ціни на золото стимулюють український видобуток

Світовий ринок золота у 2025 році зберігає високу волатильність, але загальна тенденція — зростання цін. Це робить навіть невеликі родовища в Україні економічно вигідними для розробки. За оцінками аналітиків, при світовій ціні понад 2 200 доларів за тройську унцію, проєкти з рентабельністю понад 10% стають інвестиційно привабливими.

Додатковий чинник — скорочення поставок з традиційних країн-добувачів, таких як Південна Африка та Перу, через політичну нестабільність. Це відкриває нові вікна можливостей для українських компаній, особливо в умовах внутрішньої мобілізації капіталу на фоні повоєнного відновлення.

Як повідомлялось, канадська компанія Barrick Mining веде переговори з Discovery Silver щодо продажу своєї золотої копальні Hemlo в Онтаріо. Цей потенційний продаж свідчить про повний вихід Barrick Mining із золотодобувної галузі Канади.

Також ми розповідали, що у 2025 році світ стоїть на порозі революції в розвідці корисних копалин завдяки виявленню геологами раніше прихованих родовищ золота. Це відкриття, засноване на знайденому хімічному сліді, віщує кардинальні зміни у видобувній галузі.