Золотовидобуток по-новому — який метод винайшли в Австралії

Ескаватор на родовищі. Фото: УНІАН

Світ у 2025 році опинився на межі кардинальних змін у розвідці корисних копалин. Усе через те, що геологами був знайдений хімічний слід раніше прихованих родовищ золота.

Про це йдеться у матеріалі видання Mining Weekly.

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Повідомляється, що експерти Геологічної служби Західної Австралії (GSWA) та знайшли хімічний склад, який дуже тісно пов'язаний з утворенням мінералів, у яких багато золота. Мова про мінерали, які утворюються глибоко під поверхнею Землі внаслідок давніх процесів.

Міністр гірничодобувної промисловості та нафти Австралії Девід Майкл вважає, що це крок вперед для розвідки корисних копалин у глобальному масштабі. Він каже, що тепер глобальні компанії користуватимуться цим хімічним слідом та зосередяться на розвитку високоперспективних ділянок.

Завдяки цій новій ознаці GSWA вже виявила перспективні об'єкти в межах кратона Йілгарн. Це одна із найдавніших та багата на корисні копалини геологічна провінція на Землі.

Раніше стало відомо, що величезні запаси золота знайшли в одному із родовищ у Китаї. Попередні дані свідчать, що запаси металу можуть сягати 78 млрд доларів.

Також ми розповідали, що у світі розпочалася нова "золота лихоманка". Заможні інвестори активно переміщують свої дорогоцінні метали до Сінгапуру.