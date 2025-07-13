Золотодобыча по-новому — какой метод изобрели в Австралии

Эскалатор на месторождении. Фото: УНИАН

Мир в 2025 году оказался на грани кардинальных изменений в разведке полезных ископаемых. Все из-за того, что геологами был найден химический след ранее скрытых месторождений золота.

Об этом говорится в материале издания Mining Weekly.

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Сообщается, что эксперты Геологической службы Западной Австралии (GSWA) и нашли химический состав, который очень тесно связан с образованием минералов, в которых много золота. Речь о минералах, которые образуются глубоко под поверхностью Земли в результате древних процессов.

Министр горнодобывающей промышленности и нефти Австралии Дэвид Майкл считает, что это шаг вперед для разведки полезных ископаемых в глобальном масштабе. Он говорит, что теперь глобальные компании будут пользоваться этим химическим следом и сосредоточатся на развитии высокоперспективных участков.

Благодаря этому новому признаку GSWA уже обнаружила перспективные объекты в пределах кратона Йилгарн. Это одна из древнейших и богатая полезными ископаемыми геологическая провинция на Земле.

Ранее стало известно, что огромные запасы золота нашли в одном из месторождений в Китае. Предварительные данные свидетельствуют, что запасы металла могут достигать 78 млрд долларов.

Также мы рассказывали, что в мире началась новая "золотая лихорадка". Состоятельные инвесторы активно перемещают свои драгоценные металлы в Сингапур.