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Главная Индустрии Золотые жилы Украины — где скрывается драгоценный металл

Золотые жилы Украины — где скрывается драгоценный металл

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 14:15
Где в Украине много золота и какие регионы перспективны для добычи
Золото в ладонях. Фото: Freepik

Золото всегда ассоциировалось с богатством, стабильностью и возможностями. В 2025 году Украина остается страной с уникальным потенциалом для добычи этого драгоценного металла, хотя его запасы распределены неравномерно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где прячется золото в Украине и какие регионы перспективны.

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Залежи золота в Закарпатье

Закарпатская область традиционно считается перспективной для поиска золота. Одно из наиболее изученных месторождений — Мужиевское, вблизи границы с Венгрией. Геологи продолжают работы в этом регионе, сосредотачивая внимание на близлежащих участках с потенциалом для более глубокого бурения. После длительной паузы в разработке Мужиевского месторождения новые технологии позволяют оценить ранее недоступные горизонты.

Закарпатье привлекает не только наличием золота, но и удобной логистикой — близость к границе может облегчить экспорт готовой продукции. Однако из-за экологических рисков, действует строгий контроль со стороны государства относительно соответствия проектов современным стандартам устойчивого развития.

Золото в Днепровско-Донецкой впадине

Центральная Украина, в частности территории вокруг Полтавской и Днепропетровской областей, расположены на границе так называемой Днепровско-Донецкой впадины — геологической структуры, содержащей не только газ и нефть, но и редкие металлы, включая золото. Именно здесь ведутся геохимические исследования для уточнения наличия россыпного золота.

Поиски в этой зоне сосредоточены преимущественно на древних речных руслах, где веками накапливались пески с микрочастицами золота. Современные методы, такие как дистанционное зондирование земли, позволяют без масштабного вмешательства в ландшафт идентифицировать наиболее перспективные участки.

Карпаты продолжают сохранять золотоносные зоны

Украинские Карпаты — еще одна зона с перспективой промышленной добычи золота. Особое внимание привлекает Яблунивское месторождение в Ивано-Франковской области. Здесь уже были разведаны рудные тела с содержанием золота и серебра, а последние исследования подтвердили наличие новых гидротермальных систем, которые могут содержать драгоценные металлы.

В горных районах значительную роль играет вопрос доступа и инфраструктуры. Однако потенциал привлечения международных инвесторов, специализирующихся на горно-рудной отрасли, создает предпосылки для активного развития уже в ближайшие годы.

Рассыпное золото в руслах рек

Все большую популярность приобретает поиск золота в руслах малых рек, особенно на севере Черниговщины, в Киевской и Житомирской областях. Это преимущественно россыпные залежи — мелкие частицы золота, которые накапливались в почве после эрозии месторождений.

Такие участки привлекательны тем, что не требуют сложной техники — здесь часто работают мелкие предприятия с мобильным оборудованием, а в некоторых случаях даже "хобби-геологи".

Как отмечает учительница географии по образованию и блогер Валерия Яновская, месторождения золота найдены практически по всей территории Украины.

"Месторождения золота найдены чуть ли не по всей Украине. И в Карпатской провинции, и в Украинском кристаллическом щите, и на Донбассе, и в Приазовье", — отмечает она.

Геологическая служба Украины определила перспективные зоны

В карту перспективных месторождений золота от Государственной службы геологии и недр входят:

  • Мужиевское месторождение (Закарпатье);
  • Яблунивское месторождение (Ивано-Франковская область);
  • Бобриковское месторождение (Кировоградская область);
  • Староконстантиновский район (Хмельницкая область).

Эти объекты получают приоритет в государственных программах развития недропользования. Правительство планирует создать прозрачные условия для инвесторов, одновременно защищая интересы местных общин.

Цены на золото стимулируют украинскую добычу

Мировой рынок золота в 2025 году сохраняет высокую волатильность, но общая тенденция — рост цен. Это делает даже небольшие месторождения в Украине экономически выгодными для разработки. По оценкам аналитиков, при мировой цене более 2 200 долларов за тройскую унцию, проекты с рентабельностью более 10% становятся инвестиционно привлекательными.

Дополнительный фактор — сокращение поставок из традиционных стран-добытчиков, таких как Южная Африка и Перу, из-за политической нестабильности. Это открывает новые окна возможностей для украинских компаний, особенно в условиях внутренней мобилизации капитала на фоне послевоенного восстановления.

Как сообщалось, канадская компания Barrick Mining ведет переговоры с Discovery Silver о продаже своего золотого рудника Hemlo в Онтарио. Эта потенциальная продажа свидетельствует о полном выходе Barrick Mining из золотодобывающей отрасли Канады.

Также мы рассказывали, что в 2025 году мир стоит на пороге революции в разведке полезных ископаемых благодаря обнаружению геологами ранее скрытых месторождений золота. Это открытие, основанное на найденном химическом следе, предвещает кардинальные изменения в добывающей отрасли.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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