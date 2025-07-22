Гірничий гігант продає легендарну золоту шахту — в чому причина

Золота шахта. Фото ілюстративне: Pixabay

Канадська компанія Barrick Mining веде переговори з Discovery Silver щодо продажу своєї легендарної золотої копальні Hemlo Gold Mine в Онтаріо. Цей крок означає повний вихід компанії з золотодобутку в Канаді.

Про це пише видання Discovery Alert.

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Що відомо про золоту копальню Hemlo

Золота копальня Hemlo — історична пам'ятка золотодобувної галузі Онтаріо, що є не просто значущим підприємством, а й символічним завершенням багаторічної присутності Barrick Gold у Канаді.

Розташована в районі Тандер-Бей провінції Онтаріо, ця копальня стала наріжним каменем канадського видобутку дорогоцінних металів з моменту свого відкриття на початку 1980-х років.

Рудник набув популярності під час золотої лихоманки 1980-х років, коли три окремі копальні — Golden Giant, David Bell і Williams — об'єдналися та утворили так званий золотий табір Hemlo.

Завдяки консолідації, що тривала десятиліттями, ці підприємства зрештою перейшли під контроль Barrick, створивши єдиний гірничодобувний комплекс із розвиненою інфраструктурою та впливом на місцеву спільноту.

"Hemlo символізує кінець епохи для Barrick, знаменуючи собою повний вихід компанії з канадської золотодобувної галузі після десятиліть роботи в цій країні", — зазначає галузевий аналітик Рейчел Лі у нещодавньому брифінгу голови ради директорів.

Історичне значення та регіональний вплив

Відкриття золотоносного родовища Hemlo укріпило економіку регіону, створивши тисячі робочих місць та перетворивши місто Марафон на гірничодобувний центр.

Його геологічне значення обумовлено незвичайною мінералізацією — пластовим покладом золота у метаморфізованих вулканічних породах, яка на момент відкриття поставила під сумнів загальноприйняті моделі розвідування.

Протягом майже чотирьох десятиліть компанія-власниця Hemlo здійснювала видобуток як підземним, так і відкритим способом, витримуючи численні цикли зміни цін на золото у 2025 році та одночасно підтримуючи місцеві спільноти та корінні народи за допомогою працевлаштування та економічного партнерства.

Бувши останнім канадським активом Barrick, Hemlo має символічне значення, що виходить за межі його виробничих показників, являючи собою еволюцію канадської гірничодобувної промисловості від внутрішніх операцій до глобальних.

В якому стані копальня зараз

Хоча конкретні поточні показники видобутку в останніх звітах не наводяться, останніми роками компанія Hemlo перейшла переважно на підземний видобуток, оскільки ресурси відкритих кар'єрів були виснажені.

Підприємство включає комплексні переробні потужності, включаючи дроблення, подрібнення і цикли вилучення золота, здатні переробляти кілька тисяч тонн руди на добу.

В останні роки до проблем, з якими доводиться стикатися при видобутку корисних копалин, відносяться збільшення глибини залягання, мінливість якості руди та геологічна складність, характерна для архейських родовищ золота на Канадському щиті.

Чому Barrick продає Hemlo саме зараз

Рішення Barrick продати своє останнє канадське золотодобувне підприємство, схоже на те, було стратегічно розраховане: воно збіглося зі зростанням цін на золото більш ніж на 25% лише у 2025 році, згідно з останніми ринковими даними. Запустивши процес продажу у квітні 2025 року, Barrick зайняв позицію, що дозволяє максимізувати прибутковість на ринку продавця.

Що відомо про потенційного покупця

Компанія Discovery Silver стала лідером у процесі продажу Hemlo компанією Barrick, що свідчить про амбітний поворот у стратегічному напрямку компанії. Хоча компанія відома насамперед своїми проєктами з розробки родовищ срібла, вона, схоже, готова диверсифікувати свій портфель шляхом потенційного придбання золоторудного родовища.

Компанія Discovery Silver отримала свою репутацію, перш за все, завдяки розробці родовищ срібла в Мексиці. Її флагманський проєкт Кордеро є одним з найбільших у світі нерозроблених родовищ срібла. Інтерес компанії до Hemlo свідчить про стратегічне розширення її діяльності за межі срібної спеціалізації.

Це потенційне придбання стане для Discovery кроком до трансформації, що дозволяє вийти за рамки розробки та перейти до виробництва, одночасно диверсифікуючи свою діяльність у сфері металів.

Компанія, ймовірно, використовує різницю вартості активів між компаніями, які видобувають срібло і золото. Придбання видобувних активів доповнює її портфель проєктів із розробки родовищ.

Які наслідки для гірничодобувної промисловості

Угода Hemlo ілюструє ширші структурні тенденції, що змінюють глобальний ландшафт гірничодобувної промисловості, зокрема різницю в оцінці вартості виробників ресурсів та технологічних компаній.

Відхід Barrick із канадської золотодобувної галузі знаменує собою суттєві зміни у гірничодобувній галузі країни, створюючи як проблеми, так і можливості для вітчизняних операторів.

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