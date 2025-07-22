Горный гигант продает легендарную золотую шахту — в чем причина

Золотая шахта. Фото иллюстративное: Pixabay

Канадская компания Barrick Mining ведет переговоры с Discovery Silver о продаже своего легендарного золотого рудника Hemlo Gold Mine в Онтарио. Этот шаг означает полный выход компании из золотодобычи в Канаде.

Об этом пишет издание Discovery Alert.

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Что известно о золотом руднике Hemlo

Золотой рудник Hemlo — историческая достопримечательность золотодобывающей отрасли Онтарио, что является не просто значимым предприятием, но и символическим завершением многолетнего присутствия Barrick Gold в Канаде.

Расположенный в районе Тандер-Бей провинции Онтарио, этот рудник стал краеугольным камнем канадской добычи драгоценных металлов с момента своего открытия в начале 1980-х годов.

Рудник приобрел популярность во время золотой лихорадки 1980-х годов, когда три отдельных рудника — Golden Giant, David Bell и Williams — объединились и образовали так называемый золотой лагерь Hemlo.

Благодаря консолидации, длившейся десятилетиями, эти предприятия в конце концов перешли под контроль Barrick, создав единый горнодобывающий комплекс с развитой инфраструктурой и влиянием на местное сообщество.

"Hemlo символизирует конец эпохи для Barrick, знаменуя собой полный выход компании из канадской золотодобывающей отрасли после десятилетий работы в этой стране", — отмечает отраслевой аналитик Рэйчел Ли в недавнем брифинге председателя совета директоров.

Историческое значение и региональное влияние

Открытие золотоносного месторождения Hemlo укрепило экономику региона, создав тысячи рабочих мест и превратив город Марафон в горнодобывающий центр.

Его геологическое значение обусловлено необычной минерализацией — пластовыми залежами золота в метаморфизованных вулканических породах, которая на момент открытия поставила под сомнение общепринятые модели разведки.

В течение почти четырех десятилетий компания-владелица Hemlo осуществляла добычу как подземным, так и открытым способом, выдерживая многочисленные циклы изменения цен на золото в 2025 году и одновременно поддерживая местные сообщества и коренные народы с помощью трудоустройства и экономического партнерства.

Будучи последним канадским активом Barrick, Hemlo имеет символическое значение, выходящее за пределы его производственных показателей, представляя собой эволюцию канадской горнодобывающей промышленности от внутренних операций к глобальным.

В каком состоянии рудник сейчас

Хотя конкретные текущие показатели добычи в последних отчетах не приводятся, в последние годы компания Hemlo перешла преимущественно на подземную добычу, поскольку ресурсы открытых карьеров были истощены.

Предприятие включает комплексные перерабатывающие мощности, включая дробление, измельчение и циклы извлечения золота, способные перерабатывать несколько тысяч тонн руды в сутки.

В последние годы к проблемам, с которыми приходится сталкиваться при добыче полезных ископаемых, относятся увеличение глубины залегания, изменчивость качества руды и геологическая сложность, характерная для архейских месторождений золота на Канадском щите.

Почему Barrick продает Hemlo именно сейчас

Решение Barrick продать свое последнее канадское золотодобывающее предприятие, похоже, было стратегически рассчитано: оно совпало с ростом цен на золото более чем на 25% только в 2025 году, согласно последним рыночным данным. Запустив процесс продажи в апреле 2025 года, Barrick занял позицию, позволяющую максимизировать доходность на рынке продавца.

Что известно о потенциальном покупателе

Компания Discovery Silver стала лидером в процессе продажи Hemlo компанией Barrick, что свидетельствует об амбициозном повороте в стратегическом направлении компании. Хотя компания известна прежде всего своими проектами по разработке месторождений серебра, она, похоже, готова диверсифицировать свой портфель путем потенциального приобретения золоторудного месторождения.

Компания Discovery Silver получила свою репутацию, прежде всего, благодаря разработке месторождений серебра в Мексике. Ее флагманский проект Кордеро является одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений серебра. Интерес компании к Hemlo свидетельствует о стратегическом расширении ее деятельности за пределы серебряной специализации.

Это потенциальное приобретение станет для Discovery шагом к трансформации, позволяющим выйти за рамки разработки и перейти к производству, одновременно диверсифицируя свою деятельность в сфере металлов.

Компания, вероятно, использует разницу стоимости активов между компаниями, которые добывают серебро и золото. Приобретение добывающих активов дополняет ее портфель проектов по разработке месторождений.

Какие последствия для горнодобывающей промышленности

Сделка Hemlo иллюстрирует более широкие структурные тенденции, меняющие глобальный ландшафт горнодобывающей промышленности, в частности разницу в оценке стоимости производителей ресурсов и технологических компаний.

Уход Barrick из канадской золотодобывающей отрасли знаменует собой существенные изменения в горнодобывающей отрасли страны, создавая как проблемы, так и возможности для отечественных операторов.

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