Найбільше родовище графіту в Україні — де відбувається видобуток та яка ситуація з покладами

Заваллівський кар'єр. Фото: Геоатракції/Facebook

Речовина, яку кожен із нас бачить з дитинства, коли малює олівцем на папері — це графіт. Однак сучасна економіка використовує цей мінерал не тільки як сировину для підприємств, які виготовляють олівці.

Про графіт людство дізналося ще понад 6 тисяч років тому. Впродовж останнього тисячоліття Але впродовж останнього людина вигадала доволі цінні способи, щоби використовувати напівметал з користю для себе. Редакція Новини.LIVE розповідає, чи володіє цим цінним мінералом Україна та де розташовується найбільше родовище графіту.

Реклама

Читайте також:

Де і чому використовують графіт

Зараз найбільшим споживачем графіту є металургійна галузь:

чорна металургія;

виробництво алюмінію.

Графіт цінується у виробництві завдяки своїм фізико-хімічним властивостям:

високі тепло- та електропровідність;

стійкість до окислення за високих температур;

хімічна інертність.

Однак зауважимо, що промисловість використовує для своєї діяльності як природний, так і штучний графіт

Ще є дуже перспективна сфера, де використання графіту вкрай цінне — у літій-іонних акумуляторах — як анод (електрод, від якого в газі чи електроліті направлений струм, — Ред), зручний і безпечний.

Де в Україні є поклади графіту

Як свідчать дані на сайті Інституту геології, Україна володіє значними запасами графіту. Так, графітова мінералізація у нашій країні пов’язана зі структурами Українського щита в межах якого виділяються чотири графітоносні райони:

Побузький;

Кіровоградський;

Приазовський;

Волинський.

На цих територіях існує близько 100 родовищ і рудопроявів графіту метаморфічного типу. Однак функціонує з них всього одне — Заваллівське.

Найбільше родовище з видобутку графіту в Україні

Заваллівське родовище графіту — найбільше в Україні та одне з найбільших у світі родовищ графітових руд. Знаходиться поблизу смт. Завалля Кіровоградської області. Родовищу вже понад 100 років — його виявили у 1921 році, а після низки геологічних досліджень тут розпочалися промислові розробки.

Видобуток графіту відбувався з 1934 року спочатку шахтним способом, а з 1948 року – відкритим (кар’єрним) способом. Наразі родовищем графіту керує ПАТ "Завалівський графітовий комбінат", який щороку добуває в межах 40-200 тис. тонн графіту.

Раніше ми розповідали, що в Україні може відновити роботу одне із найстаріших родовищ, на якому ще з X століття добували сіль. Дізнавайтесь також про найбільше родовище з видобутку граніту в Україні.