Крупнейшее месторождение графита в Украине — где происходит добыча и какова ситуация с залежами

Завалловский карьер. Фото: Геоатракции/Facebook

Вещество, которое каждый из нас видит с детства, когда рисует карандашом на бумаге — это графит. Однако современная экономика использует этот минерал не только как сырье для предприятий, которые изготавливают карандаши.

О графите человечество узнало еще более 6 тысяч лет назад. В течение последнего тысячелетия Но в течение последнего человек придумал довольно ценные способы, чтобы использовать полуметалл с пользой для себя. Редакция Новини.LIVE рассказывает, владеет ли этим ценным минералом Украина и где располагается крупнейшее месторождение графита.

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Где и почему используют графит

Сейчас крупнейшим потребителем графита является металлургическая отрасль:

черная металлургия;

производство алюминия.

Графит ценится в производстве благодаря своим физико-химическим свойствам:

высокие тепло- и электропроводность;

устойчивость к окислению при высоких температурах;

химическая инертность.

Однако отметим, что промышленность использует для своей деятельности как природный, так и искусственный графит

Еще есть очень перспективная сфера, где использование графита крайне ценно — в литий-ионных аккумуляторах — как анод (электрод, от которого в газе или электролите направлен ток, — Ред), удобный и безопасный.

Где в Украине есть залежи графита

Как свидетельствуют данные на сайте Института геологии, Украина обладает значительными запасами графита. Так, графитовая минерализация в нашей стране связана со структурами Украинского щита в пределах которого выделяются четыре графитоносных района:

Побужский;

Кировоградский;

Приазовский;

Волынский.

На этих территориях существует около 100 месторождений и рудопроявлений графита метаморфического типа. Однако функционирует из них всего одно - Завалловское.

Крупнейшее месторождение по добыче графита в Украине

Завалловское месторождение графита - крупнейшее в Украине и одно из крупнейших в мире месторождений графитовых руд. Находится вблизи пгт Завалье Кировоградской области. Месторождению уже более 100 лет — его обнаружили в 1921 году, а после ряда геологических исследований здесь начались промышленные разработки.

Добыча графита происходила с 1934 года сначала шахтным способом, а с 1948 года — открытым (карьерным) способом. Сейчас месторождением графита руководит ПАО "Заваловский графитовый комбинат", который ежегодно добывает в пределах 40-200 тыс. тонн графита.

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