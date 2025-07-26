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Главная Индустрии Залежи титановых руд — где в Украине крупнейшие месторождения

Залежи титановых руд — где в Украине крупнейшие месторождения

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 06:20
Добыча титана в Украине — какие месторождения являются крупнейшими и где они находятся
Техника на месторождении. Фото: Кадр из видео

Титан — редкий и крайне необходимый металл. Он имеет решающее значение для оборонного сектора, судостроения, самолетостроения и развития передовых технологий. Украина является одним из мировых лидеров по запасам этого стратегического ресурса, поскольку на территории нашего государства сосредоточено почти 20% мировых залежей ильменита, который является основным источником титана.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о залежах титановых руд в Украине.

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Иршанское месторождение

На территории Житомирской области, сосредоточены одни из крупнейших залежей титановых руд в Европе. Иршанское месторождение открыли еще в 1950-х годах, здесь добывают ильменитовые и рутил-циркон-ильменитовые россыпи кайнозойского периода.

На месторождении есть несколько карьеров с рудоносными песками, которые скрывают в себе ильменит и другие ценные минералы, среди которых циркон и рутил. На базе месторождения был создан Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК) обеспечивающий значительную долю украинской добычи титана.

Стремигородское месторождение

Еще одно место с залежами титановых руд на Житомирщине с уникальной комплексностью: кроме титана здесь происходит добыча апатита для производства удобрений. В общем Стремигородское месторождение имеет одни из крупнейших в Европе запасы титановой руды.

Носачевское месторождение

На месторождении в Черкасской области добывают апатит-ильменитовые руды, где в товарную продукцию могут превратиться даже отходы.

Носачевское месторождение только планируют активно разрабатывать. Для этого нужно привлечь средства в размере 500 млн долларов, чтобы построить горно-обогатительный комбинат.

Бирзуловское месторождение

Во время работ здесь добывают ильменит. Рассыпное месторождение в Новомиргородском районе на Кировоградщине обеспечивает до 2% мировой добычи ильменита.

Самотканское месторождение

Считается, что запасы на этом месторождении в Днепропетровской области являются неограниченными. Здесь добывают прибрежно-морские россыпи, богатые лейкоксенизированным ильменитом, рутилом и цирконом. Продукцию, добытую на этом месторождении, активно экспортируют за границу.

Ранее мы рассказывали, где в Украине расположена самая длинная газовая скважина. Узнавайте также о самом большом месторождении графита в Украине.

добыча металл Титан полезные ископаемые минералы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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