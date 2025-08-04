География стратегического ресурса — где больше всего титана в Украине

Титановые месторождения — где сосредоточено богатство Украины
Титан — один из самых стратегически важных металлов современности. Он незаменим в высокотехнологичной, оборонной, авиационной и космической отраслях. Украина входит в число стран, которые имеют значительные запасы этого редкого ресурса.
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"Украина — значительный производитель титана на мировом рынке. Она занимает восьмое место в мире по запасам ильменита — минерала, из которого добывают титан. Это составляет 20% всех мировых запасов. В 2004 году запасы украинского ильменита составляли 5,9 миллиона тонн. И только Украина, Китай и США имеют полный цикл производства титанового проката", — отметил эксперт Андрей Вильненко в интервью "Урядовому курьеру".
Где в Украине есть месторождения титана
Всего в Украине разведано 40 месторождений, из которых 12 глубоко разведаны и начата промышленная добыча.
Объемы запасов по областям, по информации на Портале данных добывающей отрасли Украины, следующие:
- Житомирская — 0,22 млрд тонн;
- Днепропетровская — 0,10 млрд тонн.
Титановые (ильменитовые) концентраты получает Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области и Вольногорский государственный горно-металлургический — в Днепропетровской. Разведанными запасами титановых руд оба комбината обеспечены на немалую перспективу.
Запасы таких руд в Украине сосредоточены преимущественно в крупном Стремигородском апатит-ильменитовом месторождении и меньшем по размерам — Федоровском. Оба месторождения находятся на Житомирщине.
Основные запасы титана в Украине относятся к крупным россыпным месторождениям — Малышевского (Днепропетровская область) и Иршанского (Житомирская). Значительные запасы сосредоточены в Стремигородском месторождении на Житомирщине, но оно пока находится на стадии проектирования.
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