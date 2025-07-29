Іршанське родовище — особливості та унікальність титанових покладів

Спецтехніка на родовищі. Фото: zhzh.com.ua

Іршанське родовище вважають одним із ключових стратегічних активів України. Воно розташоване в Житомирській області й відоме передусім покладами ільменіту — основної титановмісної сировини, що використовується у виробництві пігментів, сплавів для авіації, медицини й оборони.

За оцінками Держгеонадр, запаси родовища — це сотні мільйонів тонн, і вони мають важливе значення як для внутрішньої промисловості, так і для світового ринку.

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Іршанське родовище у світовому титаніумовому контексті

Титан — це метал майбутнього. Його використовують у виробництві надміцних і легких матеріалів, стійких до корозії, а тому він критично важливий для аерокосмічної, оборонної та медичної галузей. Іршанське родовище забезпечує переважну частину вітчизняного видобутку титановмісної сировини, а також є потенційною ланкою глобальних ланцюгів постачання.

За даними USGS, Україна входить до десятки країн із найбільшими покладами титану у світі. Іршанське родовище — одне з головних джерел цього стратегічного ресурсу. Окрім ільменіту, тут виявлено також рутил і лейкоксен — сировину з підвищеним вмістом титану.

Геологічна будова і технологічні перспективи Іршанського родовища

Іршанське родовище є розсипним типом, зосередженим у давніх долинах річок. Його головна особливість — неглибоке залягання корисних копалин, що дає змогу використовувати відкриту розробку. Це здешевлює видобуток і полегшує технологічний процес.

Руда представлена переважно ільменітом — мінералом, у якому титану до 50%, пише видання "Корисні копалини України". Також у менших обсягах міститься цирконій, ванадій, торій — елементи, що мають окрему цінність у сучасних технологіях.

"Іршанський басейн має унікальну комбінацію легкодоступності та багатства. Це рідкісне поєднання для титанових родовищ", — каже геолог Юрій Дем’яненко.

Іршанське родовище і стратегія ресурсної безпеки України

У контексті війни й переорієнтації національної економіки на стратегічні напрями, титанові родовища набувають ще більшої ваги. Україна в останні роки прагне посилити контроль над сировинними активами, що мають військове або високотехнологічне застосування. Іршанське родовище є одним із головних об’єктів у цій стратегії.

У 2023 році було ухвалено оновлений перелік критичної сировини, куди увійшов титан. Уряд розглядає можливість створення державного фонду сировини, що включатиме ільменітові концентрати, у тому числі з Іршанського родовища. Мета — створити запас, який не залежатиме від коливань ринку чи політичного тиску.

Яке майбутнє має Іршанське родовище

За оптимістичним сценарієм, Іршанське родовище стане ядром нової титанової індустрії України. Після війни уряд планує залучити західні інвестиції для глибокої переробки титанових руд — аж до виробництва сплавів, листів і деталей для авіації.

Також розглядається варіант створення індустріального парку на базі комбінату. Його завдання — не лише видобуток, а й створення доданої вартості всередині країни. Це відповідає світовому тренду переходу від сировинного експорту до локального виробництва.

Як повідомлялось, Україна є одним з лідерів за запасами титанових руд, що робить її ключовим гравцем на світовому ринку. Однак у 2025 році галузь зіткнулася зі значним спадом: обсяги видобутку та експорту титану різко знизилися.

Також ми розповідали про Тарасівське родовище титанових руд, яке знаходиться в Київській області, приблизно за 25 км на південний захід від Білої Церкви, поблизу сіл Фастівка, Гайок, Щербаки, Тарасівка та Михайлівка. Його розташування є стратегічним, адже забезпечує зручний доступ до логістики та водночас віддалене від щільної міської забудови.