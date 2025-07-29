Иршанское месторождение — особенности и уникальность титановых залежей

Спецтехника на месторождении. Фото: zhzh.com.ua

Иршанское месторождение считается одним из ключевых стратегических активов Украины. Оно расположено в Житомирской области и известно прежде всего залежами ильменита — основного титаносодержащего сырья, используемого в производстве пигментов, сплавов для авиации, медицины и обороны.

По оценкам Госгеонедр, запасы месторождения — это сотни миллионов тонн, и они имеют важное значение как для внутренней промышленности, так и для мирового рынка.

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Иршанское месторождение в мировом титаниумовом контексте

Титан — это металл будущего. Его используют в производстве сверхпрочных и легких материалов, устойчивых к коррозии, а потому он критически важен для аэрокосмической, оборонной и медицинской отраслей. Иршанское месторождение обеспечивает большую часть отечественной добычи титаносодержащего сырья, а также является потенциальным звеном глобальных цепей поставок.

По данным USGS, Украина входит в десятку стран с крупнейшими залежами титана в мире. Иршанское месторождение — один из главных источников этого стратегического ресурса. Кроме ильменита, здесь обнаружены также рутил и лейкоксен — сырье с повышенным содержанием титана.

Геологическое строение и технологические перспективы Иршанского месторождения

Иршанское месторождение является россыпным типом, сосредоточенным в древних долинах рек. Его главная особенность — неглубокое залегание полезных ископаемых, что позволяет использовать открытую разработку. Это удешевляет добычу и облегчает технологический процесс.

Руда представлена преимущественно ильменитом — минералом, в котором титана до 50%, пишет издание "Полезные ископаемые Украины". Также в меньших объемах содержится цирконий, ванадий, торий - элементы, имеющие отдельную ценность в современных технологиях.

"Иршанский бассейн имеет уникальную комбинацию легкодоступности и богатства. Это редкое сочетание для титановых месторождений", — говорит геолог Юрий Демьяненко.

Иршанское месторождение и стратегия ресурсной безопасности Украины

В контексте войны и переориентации национальной экономики на стратегические направления, титановые месторождения приобретают еще больший вес. Украина в последние годы стремится усилить контроль над сырьевыми активами, имеющими военное или высокотехнологичное применение. Иршанское месторождение является одним из главных объектов в этой стратегии.

В 2023 году был принят обновленный перечень критического сырья, куда вошел титан. Правительство рассматривает возможность создания государственного фонда сырья, включающего ильменитовые концентраты, в том числе с Иршанского месторождения. Цель — создать запас, который не будет зависеть от колебаний рынка или политического давления.

Какое будущее имеет Иршанское месторождение

По оптимистическому сценарию, Иршанское месторождение станет ядром новой титановой индустрии Украины. После войны правительство планирует привлечь западные инвестиции для глубокой переработки титановых руд — вплоть до производства сплавов, листов и деталей для авиации.

Также рассматривается вариант создания индустриального парка на базе комбината. Его задача — не только добыча, но и создание добавленной стоимости внутри страны. Это соответствует мировому тренду перехода от сырьевого экспорта к локальному производству.

Как сообщалось, Украина является одним из лидеров по запасам титановых руд, что делает ее ключевым игроком на мировом рынке. Однако в 2025 году отрасль столкнулась со значительным спадом: объемы добычи и экспорта титана резко снизились.

Также мы рассказывали о Тарасовском месторождении титановых руд, которое находится в Киевской области, примерно в 25 км к юго-западу от Белой Церкви, вблизи сел Фастовка, Гаек, Щербаки, Тарасовка и Михайловка. Его расположение является стратегическим, ведь обеспечивает удобный доступ к логистике и одновременно удалено от плотной городской застройки.