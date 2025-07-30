Тарасівське родовище титанових руд — де знаходиться та в чому особливість

Спецтехніка на родовищі. Фото: "Фокус"

Тарасівське родовище титанових руд розташоване в Київській області України, зокрема в Обухівському районі поблизу села Тарасівка. Ця територія належить до Українського кристалічного щита — геологічної структури, що є основою для багатьох родовищ корисних копалин в країні.

Родовище було відкрите ще в радянські часи, але його активне вивчення та підготовка до розробки розпочалися відносно недавно, наголошують у Державній службі геології та надр України. Завдяки своєму розташуванню в центральній частині України, Тарасівське родовище має зручну логістичну доступність, що робить його привабливим для інвесторів і надрокористувачів.

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Географічно родовище займає площу, що простягається на кілька кілометрів, із покладами, які залягають на відносно невеликій глибині. Це полегшує видобуток відкритим способом, що є економічно вигідним. Тарасівське родовище входить до переліку стратегічних ділянок надр України, і в 2024 році його включили до проекту аукціонів для продажу спеціальних дозволів на видобуток.

Титанові руди України

Україна посідає одне з провідних місць у світі за запасами титанових руд, маючи близько 20% світових запасів ільменіту — основної сировини для виробництва титану. Титанові руди в Україні зосереджені переважно в межах Українського кристалічного щита, зокрема в Житомирській, Дніпропетровській і Київській областях.

Тарасівське родовище є частиною цього багатого геологічного регіону. За даними Великої української енциклопедії, світові запаси титанових руд становлять близько 900 млн тонн, із яких значна частка припадає на Україну.

Титан — це стратегічно важливий метал, який використовується в авіа-, ракето- та суднобудуванні, а також у високотехнологічних галузях, таких як медицина та енергетика. Його легкість, міцність і стійкість до корозії роблять його незамінним. Тарасівське родовище, як і інші українські родовища, містить переважно ільменіт, а також супутні мінерали, що підвищують його економічну цінність.

Особливості Тарасівського родовища

Тарасівське родовище вирізняється своєю полімінеральною природою, що робить його унікальним серед інших титанових родовищ України. На відміну від мономінеральних родовищ, таких як Іршанське чи Бирзулівське, Тарасівське містить не лише ільменіт, а й рутил, циркон, ставроліт та інші цінні компоненти, зокрема оксид ванадію та скандій. Ця особливість дозволяє отримувати кілька видів сировини з одного родовища, що значно підвищує його економічну привабливість.

Полімінеральний склад родовища вимагає додаткових технологічних досліджень для ефективного виділення всіх цінних компонентів, але водночас це відкриває можливості для комплексного видобутку. Потужність продуктивного пласта досягає кількох метрів, а вміст ільменіту становить від 150 до 300 кг/куб. м, що відповідає промисловим стандартам.

Економічна та стратегічна цінність

Тарасівське родовище має високу ступінь геологічної вивченості, що зменшує ризики для інвесторів. Запаси родовища оцінені за високими категоріями, що підтверджує його готовність до промислової розробки. Видобуток титанових руд на Тарасівському родовищі може не лише забезпечити внутрішні потреби України, а й сприяти експорту сировини, зміцнюючи позиції країни на світовому ринку.

Титанові руди є стратегічною сировиною, адже титан використовується у виробництві літаків, космічних апаратів, медичних імплантатів і навіть у хімічній промисловості. Полімінеральний склад родовища дозволяє також отримувати циркон, який використовується в керамічній і ювелірній промисловості, та ставроліт, що має застосування в абразивних матеріалах.

Виклики та перспективи розробки

Одним із викликів для розробки Тарасівського родовища є потреба в додаткових технологічних дослідженнях через його полімінеральний склад.

"Тарасівське родовище є перспективним з точки зору якості сировини та доступності. Його запуск потребує серйозного інвестора, який зможе забезпечити і технології, і дотримання екологічних норм", — зазначає геолог Сергій Мельниченко.

Як повідомлялось, Іршанське родовище є одним із ключових стратегічних активів України завдяки значним покладам ільменіту. Ця титановмісна сировина критично важлива для виробництва пігментів, а також сплавів, що застосовуються в авіації, медицині та оборонній промисловості.

Також ми розповідали, що Україна у 2025 році продовжує мати значний, хоч і нерівномірно розподілений, потенціал для видобутку золота. Цей дорогоцінний метал історично асоціюється з багатством, стабільністю та новими можливостями.