Тарасовское месторождение титановых руд — где находится и в чем особенность

Спецтехника на месторождении. Фото: "Фокус"

Тарасовское месторождение титановых руд расположено в Киевской области Украины, в частности в Обуховском районе вблизи села Тарасовка. Эта территория относится к Украинскому кристаллическому щиту — геологической структуре, являющейся основой для многих месторождений полезных ископаемых в стране.

Месторождение было открыто еще в советские времена, но его активное изучение и подготовка к разработке начались относительно недавно, отмечают в Государственной службе геологии и недр Украины. Благодаря своему расположению в центральной части Украины, Тарасовское месторождение имеет удобную логистическую доступность, что делает его привлекательным для инвесторов и недропользователей.

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Географически месторождение занимает площадь, простирающуюся на несколько километров, с залежами, которые залегают на относительно небольшой глубине. Это облегчает добычу открытым способом, что является экономически выгодным. Тарасовское месторождение входит в перечень стратегических участков недр Украины, и в 2024 году его включили в проект аукционов для продажи специальных разрешений на добычу.

Титановые руды Украины

Украина занимает одно из ведущих мест в мире по запасам титановых руд, имея около 20% мировых запасов ильменита — основного сырья для производства титана. Титановые руды в Украине сосредоточены преимущественно в пределах Украинского кристаллического щита, в частности в Житомирской, Днепропетровской и Киевской областях.

Тарасовское месторождение является частью этого богатого геологического региона. По данным Большой украинской энциклопедии, мировые запасы титановых руд составляют около 900 млн тонн, из которых значительная часть приходится на Украину.

Титан - это стратегически важный металл, который используется в авиа-, ракето- и судостроении, а также в высокотехнологичных отраслях, таких как медицина и энергетика. Его легкость, прочность и устойчивость к коррозии делают его незаменимым. Тарасовское месторождение, как и другие украинские месторождения, содержит преимущественно ильменит, а также сопутствующие минералы, повышающие его экономическую ценность.

Особенности Тарасовского месторождения

Тарасовское месторождение отличается своей полиминеральной природой, что делает его уникальным среди других титановых месторождений Украины. В отличие от мономинеральных месторождений, таких как Иршанское или Бирзуловское, Тарасовское содержит не только ильменит, но и рутил, циркон, ставролит и другие ценные компоненты, в частности оксид ванадия и скандий. Эта особенность позволяет получать несколько видов сырья из одного месторождения, что значительно повышает его экономическую привлекательность.

Полиминеральный состав месторождения требует дополнительных технологических исследований для эффективного выделения всех ценных компонентов, но в то же время это открывает возможности для комплексной добычи. Мощность продуктивного пласта достигает нескольких метров, а содержание ильменита составляет от 150 до 300 кг/куб. м, что соответствует промышленным стандартам.

Экономическая и стратегическая ценность

Тарасовское месторождение имеет высокую степень геологической изученности, что уменьшает риски для инвесторов. Запасы месторождения оценены по высоким категориям, что подтверждает его готовность к промышленной разработке. Добыча титановых руд на Тарасовском месторождении может не только обеспечить внутренние потребности Украины, но и способствовать экспорту сырья, укрепляя позиции страны на мировом рынке.

Титановые руды являются стратегическим сырьем, ведь титан используется в производстве самолетов, космических аппаратов, медицинских имплантатов и даже в химической промышленности. Полиминеральный состав месторождения позволяет также получать циркон, который используется в керамической и ювелирной промышленности, и ставролит, который имеет применение в абразивных материалах.

Вызовы и перспективы разработки

Одним из вызовов для разработки Тарасовского месторождения является потребность в дополнительных технологических исследованиях из-за его полиминерального состава.

"Тарасовское месторождение является перспективным с точки зрения качества сырья и доступности. Его запуск требует серьезного инвестора, который сможет обеспечить и технологии, и соблюдение экологических норм", — отмечает геолог Сергей Мельниченко.

Как сообщалось, Иршанское месторождение является одним из ключевых стратегических активов Украины благодаря значительным залежам ильменита. Это титаносодержащее сырье критически важно для производства пигментов, а также сплавов, применяемых в авиации, медицине и оборонной промышленности.

Также мы рассказывали, что Украина в 2025 году продолжает иметь значительный, хоть и неравномерно распределенный, потенциал для добычи золота. Этот драгоценный металл исторически ассоциируется с богатством, стабильностью и новыми возможностями.