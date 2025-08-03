Де в Україні зосереджено найбільше каоліну та який регіон є лідером

Квіти біля родовища каоліну. Фото: AKW Ukrainian Kaolin Company/Facebook

Каолін — це не просто біла глина. Це стратегічна сировина, яку використовують у виробництві кераміки, фармацевтики, пластмас, паперу, електроніки та навіть у медицині. Україна входить до десятки найбільших світових постачальників каоліну.

За даними Інституту геології, найбільше каоліну в Україні зосереджено у Вінницькій області, зокрема в Тульчинському та Гайсинському районах. Одне з найвідоміших родовищ — Глуховецьке, що розташоване на межі Вінниччини та Хмельниччини.

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Також значні поклади є у Житомирській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, однак саме Поділля лишається головним осередком видобутку.

За даними Державної служби геології та надр України, Вінниччина займає понад 40% усіх розвіданих запасів каоліну в країні. Ці ресурси мають не лише промислову, а й стратегічну вагу, особливо з огляду на експортний потенціал.

Обсяг видобутку каоліну в Україні зростає

Щорічно в Україні видобувають понад 3 млн тонн каоліну, з яких понад 70% іде на експорт. Основні ринки збуту — країни ЄС, Туреччина та Китай. При цьому левова частка експорту формується саме з родовищ Вінницької області.

"Глуховецьке родовище є одним із найчистіших у Європі за вмістом каолініту. Український каолін цінується на зовнішніх ринках за високу якість і стабільність постачання", — зазначає провідний геолог Держгеонадр Олександр Пономаренко.

Каолінова промисловість і нові інвестиції

Після 2022 року зросла увага інвесторів до галузі. Держава активізувала процеси ліцензування, а приватний сектор почав модернізацію обладнання. На 2024-2025 роки заплановано запуск нових кар'єрів та реконструкцію обробних заводів, зокрема у селах Кукавка та Стіна (Могилів-Подільський район).

Це не лише створення робочих місць, а й новий рівень експорту. Очікується, що вже до 2026 року обсяг переробки каоліну в Україні зросте на 30%, що суттєво вплине на ВВП регіону.

Стратегічне значення каоліну для економіки

Каолін належить до групи критично важливих мінералів, оскільки його застосовують у високотехнологічних виробництвах — від напівпровідників до акумуляторів. Україна, маючи значні запаси, може стати одним із ключових гравців на ринку сировини для "зеленої" економіки.

Крім того, каолін не потребує дороговартісної обробки, тому його видобуток і транспортування економічно доцільні навіть для середнього бізнесу. Саме це робить галузь доступною для вітчизняних інвесторів.

Проблеми та виклики галузі каоліну в Україні

Попри потенціал, галузь стикається з низкою проблем:

Низький рівень локальної переробки — більшість каоліну вивозять у сировинному вигляді. Нерівномірність регіонального розвитку — хоча Вінниччина домінує, інші області відстають. Застаріле обладнання — частина підприємств не відповідає сучасним екологічним стандартам.

Фахівці вказують, що без модернізації та стимулів для внутрішньої переробки Україна продовжуватиме втрачати значну частку прибутку на експорті сирого каоліну.

Яке майбутнє у каолінової галузі

Ринок кераміки, косметики, фармацевтики та електроніки зростає щороку. Відповідно, попит на каолін теж збільшується. Україна має шанс зміцнити свої позиції на ринку, особливо з урахуванням європейської переорієнтації постачань та зниження залежності від Китаю.

На думку експертів, за умов правильної державної політики, Україна може до 2030 року подвоїти обсяги експорту каоліну й вийти на нові ринки в Азії та Близькому Сході.

Як повідомлялось, Україна має значні поклади рідкісноземельних металів, які є критично важливими для сучасної індустрії, оборони та "зеленої" енергетики. За обсягами деяких цих ресурсів наша країна входить до числа лідерів у Європі та світі.

Також ми розповідали про графіт, який знайомий нам з дитинства як стрижень олівця. Сьогодні він має набагато ширше застосування. Цей мінерал є важливою сировиною для сучасної промисловості, далеко за межами виробництва канцелярських товарів.