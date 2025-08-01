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Надважливі родовища — де в Україні є поклади рідкісних копалин

1 серпня 2025 14:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Багатство надр — де в Україні є поклади рідкісних копалин
Дорогоцінний камінь. Фото ілюстративне: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Україна володіє унікальним природним багатством — родовищами рідкісноземельних копалин, які мають ключове значення для високотехнологічних галузей промисловості, оборонного комплексу та "зеленої" енергетики. За обсягами деяких ресурсів наша країна посідає провідні позиції в Європі, а подекуди й у світі.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні є поклади рідкісних копалин.

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На відміну від більшості європейських країн, як дослідили фахівці CEOBS, Україна має широкий спектр родовищ критично важливих корисних копалин і все активніше вивчає їх потенціал для підтримки економічного відновлення. 

Де знаходяться найважливіші родовища корисних копалин

Дослідники обсерваторії склали карту розташування 37 найважливіших родовищ корисних копалин на території України.

Мапа родовищ
Карта корисних копалин України. Фото: CEOBS

 

  1. Полохівське родовище  літію — рідкіснометалічне пегматитове родовище, яке розташоване у Новоукраїнському районі Кіровоградської області біля села Полохівка.
  2. Родовище "Добра" — це велике літієве родовище, розташоване в Кіровоградській області, поблизу Добровеличківки. Містить також поклади скандію, танталу, ніобію, рубідію, олова, цезію.
  3. Родовище "Крута Балка" — це комплексне родовище, розташоване на півдні Запорізької області, в Бердянському районі, на правому березі річки Берда (окупована територія). Воно відоме як рудопрояв з рідкісними металами, зокрема літієм, танталом, ніобієм, а також польовим шпатом і кварцом.
  4. Шевченківське родовище літієвих руд — знаходиться на сході Донецької області, поблизу села Шевченко (окупована територія).
  5. Бирзулівське родовище — це родовище ільменітових руд, розташоване в Кіровоградській області, поблизу села Коробчине на Новоукраїнщині. Є частиною великого титанового родовища.
  6. Малишевське родовище — комплексне титано-цирконієве розсипне родовище, розташоване у Дніпропетровській області, поблизу міста Вільногірськ, на правому березі річки Дніпро, у верхів'ях притоки Самоткань. Воно відоме своїми ільменіт-рутил-цирконовими пісками.
  7. Карнаухівське родовище — в Дніпровському районі Дніпропетровської області, на південній околиці с. Миколаївка. Містить поклади кобальту та нікелю.
  8. Селищанське родовище — це родовище комплексних титано-цирконових розсипів, розташоване на правому березі річки Дніпро, у верхів'ях річки Самоткань, поблизу міста Вільногірськ, Дніпропетровська область.
  9. Корчаківська ділянка — Сумський район, Сумська область, на північних околицях сіл Мала Корчаківка. Містить титанові та цирконієві руди.
  10. Ділянка Гайдарівський прояв — Харківська область, Чугуївський район, на південно західній околиці с. Гайдари. Містить титанові та цирконієві руди.
  11. Ділянка Підлісна — Житомирська область, містить титан та цирконій.
  12. Стремигородське родовище — Коростенський район Житомирської області. Містить поклади титану, скандію, ванадію, апатиту.
  13. Лікарівське родовище титанових руд, розташоване в Новомиргородському районі Кіровоградської області.
  14. Межиріченське родовище титанових руд, розташоване на території Житомирської області.
  15. Ділянка Железняки на території Житомирського району із покладами нікелю, кобальту, платини та паладію.
  16. Прутівське родовище в Романівському районі Житомирської області. Містить поклади кобальту, міді, нікелю, металів платинової групи.
  17. Краснокутське родовище титано-цирконієвих руд, розташоване на північно-східному схилі Дніпровсько-Донецької западини.
  18. Мазуровське родовище нефелінових руд — родовище нефелінових руд в межах Октябрського лужного масиву у Волноваському районі Донецької області (окупована територія). Містить поклади танталу, ніобію, цирконію та інших рідкоземельних елементів.

Крім того, в Україні є багато родовищ, які містять поклади графіту — Заваллівське, Петрівське, Балахівське та Троїцьке (Кіровоградська обл.).

Проте варто зазначити, що багато з українських родовищ, які містять поклади рідкісних копалин, знаходяться на територіях, окупованих Росією. До них зокрема належать літієве родовище Крута Балка, Мазурівське родовище, багате на тантал, цирконій, ніобій та інші рідкісноземельні елементи, Маріупольське графітове родовище та інші. 

Раніше ми писали, що вчені винайшли спосіб видобутку золота з відходів.

Також дізнавайтеся, де в Україні видобувають кварц

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23:56 Окупанти РФ атакували Миколаїв — у місті руйнування та пожежі

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