Богатство недр — где в Украине есть залежи редких ископаемых

Драгоценный камень. Фото иллюстративное: Freepik

Украина обладает уникальным природным богатством — месторождениями редкоземельных ископаемых, которые имеют ключевое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности, оборонного комплекса и "зеленой" энергетики. По объемам некоторых ресурсов наша страна занимает ведущие позиции в Европе, а иногда и в мире.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине есть залежи редких ископаемых.

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В отличие от большинства европейских стран, как исследовали специалисты CEOBS, Украина имеет широкий спектр месторождений критически важных полезных ископаемых и все активнее изучает их потенциал для поддержки экономического восстановления.

Где находятся важнейшие месторождения полезных ископаемых

Исследователи обсерватории составили карту расположения 37 важнейших месторождений полезных ископаемых на территории Украины.

Карта полезных ископаемых Украины. Фото: CEOBS

Полоховское месторождение лития — редкометаллическое пегматитовое месторождение, расположенное в Новоукраинском районе Кировоградской области возле села Полоховка. Месторождение "Добра" — это крупное литиевое месторождение, расположенное в Кировоградской области, вблизи Добровеличковки. Содержит также залежи скандия, тантала, ниобия, рубидия, олова, цезия. Месторождение "Крутая Балка" — это комплексное месторождение, расположенное на юге Запорожской области, в Бердянском районе, на правом берегу реки Берда (оккупированная территория). Оно известно как рудопроявление с редкими металлами, в частности литием, танталом, ниобием, а также полевым шпатом и кварцем. Шевченковское месторождение литиевых руд — находится на востоке Донецкой области, вблизи села Шевченко (оккупированная территория). Бирзуловское месторождение — это месторождение ильменитовых руд, расположенное в Кировоградской области, вблизи села Коробчино на Новоукраинщине. Является частью крупного титанового месторождения. Малышевское месторождение — комплексное титано-циркониевое россыпное месторождение, расположенное в Днепропетровской области, вблизи города Вольногорск, на правом берегу реки Днепр, в верховьях притока Самоткань. Оно известно своими ильменит-рутил-цирконовыми песками. Карнауховское месторождение — в Днепровском районе Днепропетровской области, на южной окраине с. Николаевка. Содержит залежи кобальта и никеля. Селищанское месторождение — это месторождение комплексных титано-цирконовых россыпей, расположенное на правом берегу реки Днепр, в верховьях реки Самоткань, вблизи города Вольногорск, Днепропетровская область. Корчаковский участок — Сумской район, Сумская область, на северных окраинах сел Малая Корчаковка. Содержит титановые и циркониевые руды. Участок Гайдаровское проявление — Харьковская область, Чугуевский район, на юго-западной окраине с. Гайдары. Содержит титановые и циркониевые руды. Участок Подлесный — Житомирская область, содержит титан и цирконий. Стремигородское месторождение — Коростенский район Житомирской области. Содержит залежи титана, скандия, ванадия, апатита. Лекаревское месторождение титановых руд, расположенное в Новомиргородском районе Кировоградской области. Межириченское месторождение титановых руд, расположенное на территории Житомирской области. Участок Железняки на территории Житомирского района с залежами никеля, кобальта, платины и палладия. Прутовское месторождение в Романовском районе Житомирской области. Содержит залежи кобальта, меди, никеля, металлов платиновой группы. Краснокутское месторождение титано-циркониевых руд, расположенное на северо-восточном склоне Днепровско-Донецкой впадины. Мазуровское месторождение нефелиновых руд — месторождение нефелиновых руд в пределах Октябрьского щелочного массива в Волновахском районе Донецкой области (оккупированная территория). Содержит залежи тантала, ниобия, циркония и других редкоземельных элементов.

Кроме того, в Украине есть много месторождений, содержащих залежи графита — Завалловское, Петровское, Балаховское и Троицкое (Кировоградская обл.).

Однако стоит отметить, что многие из украинских месторождений, содержащих залежи редких ископаемых, находятся на территориях, оккупированных Россией. К ним в частности относятся литиевое месторождение Крутая Балка, Мазуровское месторождение, богатое танталом, цирконием, ниобием и другими редкоземельными элементами, Мариупольское графитовое месторождение и другие.

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