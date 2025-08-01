Богатство недр — где в Украине есть залежи редких ископаемых

Важные месторождения — где в Украине залежи редких ископаемых
Украина обладает уникальным природным богатством — месторождениями редкоземельных ископаемых, которые имеют ключевое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности, оборонного комплекса и "зеленой" энергетики. По объемам некоторых ресурсов наша страна занимает ведущие позиции в Европе, а иногда и в мире.
Новини.LIVE рассказывают, где в Украине есть залежи редких ископаемых.
В отличие от большинства европейских стран, как исследовали специалисты CEOBS, Украина имеет широкий спектр месторождений критически важных полезных ископаемых и все активнее изучает их потенциал для поддержки экономического восстановления.
Где находятся важнейшие месторождения полезных ископаемых
Исследователи обсерватории составили карту расположения 37 важнейших месторождений полезных ископаемых на территории Украины.
- Полоховское месторождение лития — редкометаллическое пегматитовое месторождение, расположенное в Новоукраинском районе Кировоградской области возле села Полоховка.
- Месторождение "Добра" — это крупное литиевое месторождение, расположенное в Кировоградской области, вблизи Добровеличковки. Содержит также залежи скандия, тантала, ниобия, рубидия, олова, цезия.
- Месторождение "Крутая Балка" — это комплексное месторождение, расположенное на юге Запорожской области, в Бердянском районе, на правом берегу реки Берда (оккупированная территория). Оно известно как рудопроявление с редкими металлами, в частности литием, танталом, ниобием, а также полевым шпатом и кварцем.
- Шевченковское месторождение литиевых руд — находится на востоке Донецкой области, вблизи села Шевченко (оккупированная территория).
- Бирзуловское месторождение — это месторождение ильменитовых руд, расположенное в Кировоградской области, вблизи села Коробчино на Новоукраинщине. Является частью крупного титанового месторождения.
- Малышевское месторождение — комплексное титано-циркониевое россыпное месторождение, расположенное в Днепропетровской области, вблизи города Вольногорск, на правом берегу реки Днепр, в верховьях притока Самоткань. Оно известно своими ильменит-рутил-цирконовыми песками.
- Карнауховское месторождение — в Днепровском районе Днепропетровской области, на южной окраине с. Николаевка. Содержит залежи кобальта и никеля.
- Селищанское месторождение — это месторождение комплексных титано-цирконовых россыпей, расположенное на правом берегу реки Днепр, в верховьях реки Самоткань, вблизи города Вольногорск, Днепропетровская область.
- Корчаковский участок — Сумской район, Сумская область, на северных окраинах сел Малая Корчаковка. Содержит титановые и циркониевые руды.
- Участок Гайдаровское проявление — Харьковская область, Чугуевский район, на юго-западной окраине с. Гайдары. Содержит титановые и циркониевые руды.
- Участок Подлесный — Житомирская область, содержит титан и цирконий.
- Стремигородское месторождение — Коростенский район Житомирской области. Содержит залежи титана, скандия, ванадия, апатита.
- Лекаревское месторождение титановых руд, расположенное в Новомиргородском районе Кировоградской области.
- Межириченское месторождение титановых руд, расположенное на территории Житомирской области.
- Участок Железняки на территории Житомирского района с залежами никеля, кобальта, платины и палладия.
- Прутовское месторождение в Романовском районе Житомирской области. Содержит залежи кобальта, меди, никеля, металлов платиновой группы.
- Краснокутское месторождение титано-циркониевых руд, расположенное на северо-восточном склоне Днепровско-Донецкой впадины.
- Мазуровское месторождение нефелиновых руд — месторождение нефелиновых руд в пределах Октябрьского щелочного массива в Волновахском районе Донецкой области (оккупированная территория). Содержит залежи тантала, ниобия, циркония и других редкоземельных элементов.
Кроме того, в Украине есть много месторождений, содержащих залежи графита — Завалловское, Петровское, Балаховское и Троицкое (Кировоградская обл.).
Однако стоит отметить, что многие из украинских месторождений, содержащих залежи редких ископаемых, находятся на территориях, оккупированных Россией. К ним в частности относятся литиевое месторождение Крутая Балка, Мазуровское месторождение, богатое танталом, цирконием, ниобием и другими редкоземельными элементами, Мариупольское графитовое месторождение и другие.
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