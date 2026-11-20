Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

После обновления защиты приложения "Резерв+" некоторые пользователи могут увидеть уведомление с предложением сменить PIN-код. Причина заключается в том, что прежняя комбинация не соответствует новым требованиям безопасности. Министерство обороны усилило проверку кодов, чтобы затруднить посторонним доступ к учетным записям и персональным военно-учетным сведениям.

Изменения касаются именно авторизации в приложении, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

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Система отклоняет простые цифровые комбинации, которые легко угадать. Среди примеров, приведенных Минобороны, оказались коды 1111 и 1234. Если установленный ранее PIN-код не проходит проверку, пользователю потребуется придумать другой. Само уведомление не означает, что военно-учетные данные аннулированы или изменился статус отсрочки.

Какие нововведения появились в приложении

Обновление затронуло не только требования к PIN-коду. Разработчики также работали над стабильностью авторизации и устранением задержек при входе. Кроме того, в "Резерв+" появилась возможность авторизоваться с помощью приложения "Дія" и электронной подписи "Дія.Підпис". Новая функция становится доступной постепенно, поэтому у некоторых пользователей она может пока не отображаться.

Для входа через "Дію" потребуется активировать "Дія.Підпис" и подтвердить личность. Если такой способ авторизации еще недоступен, пользователи могут воспользоваться привычным входом через BankID. Отсутствие новой функции само по себе не свидетельствует о неисправности учетной записи.

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Как поменять PIN-код

При появлении уведомления о необходимости сменить код следует установить новую комбинацию, которая соответствует требованиям приложения. Изменить PIN-код можно в настройках "Резерв+", выбрав пункт "Изменить код-пароль". Для этого потребуется ввести действующий код, а затем задать новый.

Обновление направлено на дополнительную защиту учетной записи и не меняет порядок предоставления отсрочки или правила воинского учета.

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