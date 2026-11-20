Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

История со стрельбой в помещении Броварского районного ТЦК и СП получила продолжение спустя три года после инцидента. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника учреждения. По материалам следствия, во время конфликта он применил травматический пистолет против военнослужащего, а позднее попытался скрыть происхождение одной из гильз, переданных правоохранителям.

События, о которых идет речь, произошли в октябре 2023 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ГБР.

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Поводом для визита военнослужащего в ТЦК стала необходимость получить справку о пребывании на воинском учете. Однако вместо оформления документа ему предложили пройти военно-врачебную комиссию. Мужчина пояснил, что уже находится на военной службе, и отказался. Разговор перерос в спор, к которому подключился заместитель руководителя территориального центра.

Что известно о стрельбе и вещественном доказательстве

Как утверждают правоохранители, во время конфликта чиновник достал травматический пистолет "Форт" и выстрелил военнослужащему в правую ногу. В результате пострадавший получил ранение средней тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья. После происшествия, по версии следствия, бывший заместитель начальника ТЦК привлек подчиненных, не посвящая их в свои намерения, и поручил передать следователю гильзу от другого пистолета аналогичного типа.

Экспертиза показала, что эта гильза не была отстреляна из оружия, принадлежавшего бывшему должностному лицу. Следствие расценивает произошедшее как попытку подменить вещественное доказательство и скрыть обстоятельства применения оружия. Эксзаместителю начальника ТЦК сообщили о подозрении по части пятой статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины: превышение военным должностным лицом полномочий в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что военнослужащие, которым необходимо оформить увольнение по семейным обстоятельствам, могут самостоятельно инициировать проверку семейного положения через ТЦК.

Также Новини.LIVE сообщали, почему оплата штрафов за неявку на ВВК по повестке не освобождает от необходимости пройти медицинский осмотр.