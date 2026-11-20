Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Історія зі стріляниною у приміщенні Броварського районного ТЦК та СП отримала продовження через три роки після інциденту. Державне бюро розслідувань повідомило про висунення підозри колишньому заступнику начальника установи. За матеріалами слідства, під час конфлікту він застосував травматичний пістолет проти військовослужбовця, а згодом намагався приховати походження однієї з гільз, переданих правоохоронцям.

Події, про які йдеться, сталися в жовтні 2023 року, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ДБР.

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Приводом для візиту військовослужбовця до ТЦК стала необхідність отримати довідку про перебування на військовому обліку. Однак замість оформлення документа йому запропонували пройти військово-лікарську комісію. Чоловік пояснив, що вже перебуває на військовій службі, і відмовився. Розмова переросла у суперечку, до якої долучився заступник керівника територіального центру.

Що відомо про стрілянину та речовий доказ

Як стверджують правоохоронці, під час конфлікту чиновник дістав травматичний пістолет "Форт" і вистрілив військовослужбовцю в праву ногу. У результаті потерпілий отримав поранення середньої тяжкості, що спричинило тривале порушення здоров’я. Після інциденту, за версією слідства, колишній заступник начальника ТЦК залучив підлеглих, не втаємничуючи їх у свої наміри, і доручив передати слідчому гільзу від іншого пістолета аналогічного типу.

Експертиза показала, що ця гільза не була вистрілена зі зброї, яка належала колишньому посадовцю. Слідство розцінює те, що сталося, як спробу підмінити речовий доказ і приховати обставини застосування зброї. Колишньому заступнику начальника ТЦК повідомили про підозру за частиною п’ятою статті 426-1 Кримінального кодексу України: перевищення військовим посадовцем повноважень в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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