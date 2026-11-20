Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Getty Images

Військовослужбовці, яким необхідно оформити звільнення через сімейні обставини, можуть самостійно ініціювати перевірку сімейного стану через ТЦК. Для цього не обов’язково спочатку отримувати звернення від командира військової частини. Такий порядок передбачений Інструкцією Міноборони № 170.

Відмова прийняти заяву виключно через відсутність запиту від військової частини може бути оскаржена, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвокатів Дар’ю Тарасенко та Миколу Михальчука.

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Як отримати акт перевірки сімейного стану

Пункт 14.30 Інструкції № 170 передбачає два способи звернення до ТЦК. Перший — особиста заява військовослужбовця керівнику територіального центру за місцем проживання або перебування родича, який потребує постійного догляду. Другий: рапорт командиру частини з проханням ініціювати направлення відповідного запиту. Для оформлення документа використовується форма, передбачена додатком 22 до Інструкції.

Після надходження заяви або запиту керівник ТЦК повинен протягом одного календарного дня призначити комісію. На проведення перевірки відводиться до 10 календарних днів. За її результатами складається акт, який затверджує керівник територіального центру. Документ надсилають військовослужбовцю, а у разі звернення через військову частину його також надсилають командиру.

Що робити, якщо територіальний центр відмовляє

Якщо в ТЦК наполягають, що заява може надійти виключно від військової частини, військовослужбовцю рекомендується попросити оформити відмову письмово. Після цього рішення можна оскаржити у вищий територіальний центр, відповідний орган військового управління або військовому омбудсмену. Також передбачена можливість судового оскарження. В окремих випадках заяву про проведення перевірки може подати родич військовослужбовця, якщо для цього є підстави.

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Акт перевірки сімейного стану необхідний, зокрема, під час оформлення звільнення зі служби у зв’язку з необхідністю постійного догляду за батьками або родичами другого ступеня споріднення за умови дотримання встановлених законом умов. Під час розгляду цього питання враховуються сімейні обставини та наявність інших осіб, які можуть забезпечити необхідний догляд. Підстави для звільнення визначені статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що фіктивне працевлаштування на підприємствах стало приводом для серйозних перевірок з боку Національної поліції.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому ТЦК можуть накладати на військовозобов’язаних повторні штрафи навіть після сплати штрафу за неявку на виклик за повісткою.